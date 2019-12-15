【高以翔追思會】女友Bella位列家屬席　公祭後遺體火化

台灣藝人高以翔遺體告別儀式於今日（15日）舉行，除了家人，一班好友也紛紛前往悼念，場面沉重悲痛。

據台灣媒體報道，高以翔的兩位哥哥列為家屬答禮席，高父高母坐在台下第一行，女友Bella坐在兩老身邊，雙眼紅腫，神情哀傷，在前來悼念的親友上香致意後，高以翔的父母起身鞠躬。公祭之後，高以翔的家屬以他生前最喜歡吃的HARIBO軟糖作為回禮，與親朋戚友共同分享。

家屬以高以翔最喜歡的HARIBO取代毛巾作為回禮。（網絡圖片）

據禮儀師透露，面對遺照左手邊第一行是家屬席，高以翔的父母、長輩以及Bella都位列於此。上午大約10點半，靈車駛入，準備移靈至台北市第二殯儀館（二殯）火化，10點44分，靈車駛離「放心高飛 以翔追思會」。

在11點04分，靈車抵達二殯，高以翔的大哥、二哥以及Bella陪同高以翔的棺木進入火葬場。大哥捧着牌位，二哥雙手合十，跟隨師父步入會場。而差一步即將成為高太的Bella，除了原本右手小拇指上的戒指之外，拇指公一直戴着高以翔生前佩戴的尾戒。

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高以翔女友穿男友外套夜夜守靈 右手戴尾戒極具意義

靈車駛往台北第二殯儀館進行火化。（視頻截圖）

Bella身邊一直有工作人員陪同。（Facebook截圖@中時即影音）

Bella戴着高以翔生前的尾戒，這是兩人的情侶戒指。（VCG）

高以翔遺體火化完後，將移至金寶山長眠。

今次真的要同Godfrey告別了。（Instagram@godfreygao）

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