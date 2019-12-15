【高以翔追思會】好友製作生前片段　經理人前員工：不敢看下去！

台灣藝人高以翔（Godfrey）上月27日因錄影內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死，今日在台北第一殯儀館舉行「放心高飛 以翔追思會」。在公祭之前，追思會播出好友們特別製作的影片，一起回顧他的生前點滴。不過因為Godfrey爸爸考慮到現場人數眾多，部分粉絲及好友都未能進場欣賞影片，故特別公開發布，讓大家一起悼念愛兒。

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大會總共發布了5段影片，當中包括高以翔生前上過的節目片段、廣告及訪問片段，還有跟粉絲互動等畫面。其中亦有多段高以翔打籃球、輕鬆上籃的靚仔身影，還有他拍攝宣傳片在床上半裸上身的畫面，更有他鏡頭以外為工作人員送咖啡的片段，為粉絲及親友留下高以翔最美好的一面。

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另外，高以翔所屬的經理人公司前員工透露在現場一看到這些片段就想哭，更不敢繼續看下去。這些片段中，能夠看到高以翔不同的一面，無論是接受訪問或者是拍攝綜藝節目，他都做出很多可愛跳皮的表情。不少粉絲看到這些片段，都表示影片能夠讓大家更貼近真正的高以翔，更不禁留言指非常痛心，看完片段後心情久久未能平復。