楊冪一腳踏兩船？　繼與魏大勛傳緋聞　再被爆與鮮肉男星鍚鍚

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內地人氣女星楊冪接二連三地被爆與男星魏大勛熱戀，近日又被瘋傳與另一位鮮肉男星白宇談情，被網友影到二人於車廂中錫錫，引起極大討論。不過大家就不用擔心只是一場誤會而已，事關楊冪與白宇當日只是在拍新劇《謝謝你醫生》其中一場親吻戲而已，劇中他們是飾演一對情侶，所以她是奉旨同鮮肉拍拖。

楊冪同魏大勛的緋聞愈傳愈盛。（微博圖片）

從網上流傳出的劇透影片所見，白宇在車廂中用手指探自己的頸椎位置，應該是劇情需要的展示。及後楊冪就疑似質疑白宇的醫療手法不正確，就親自用自己的手去探對方的頸椎，此時二人四目交接非常曖昧，男方情不自禁親吻女方，整個畫面非常甜蜜。不少網友亦對他們是次合作充滿期待。

雖然只是拍戲而已，但不知道魏大勛見到之後會否嬲豬呢？雖然到目前為止楊冪與魏大勛都沒有對外公開情侶身份，但自今年8月他們傳出緋聞之後，就不停被網友挖出疑似熱戀的證據，就好似在北京的藝術區穿情侶裝行街﹑輪流戴同一頂灰色帽出街﹑前後腳共同出入同一間酒店疑似密會等，種種行逕似足一對熱戀情人，目前不少網友都在等待他們親自公開戀情。

楊冪同白宇只是拍戲而已。（萌萌的開心事微博圖片）