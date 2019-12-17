【入住請敲門4】台中車站酒店超猛　網民大爆有住客割脈自殺

ViuTV節目《入住請敲門4》一向都喜歡帶大家去到不同熱門旅遊城市，並入住當地最猛鬼的酒店，真係少啲膽量都唔得。最新一集中，林婷跟莫竣名就帶大家去到位於台中的酒店挑戰酒店是否流傳所說的那麼恐怖！

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今次林婷跟莫竣名去到台中猛鬼酒店。（影片截圖）

對於香港人來說，去台灣絕對是很好的選擇，有不少人都會選擇位於鬧市或者近交通交匯點，而鄰近新台中車站就有一間酒店，地點雖然方便，但經常被入住過的網民表示超級猛。 酒店大廈本身有12層，而兩位主持都分別住在12樓的1213及1215號房間，不過最奇怪的就是酒店只開放9至12樓，而其他部分樓層就荒廢了。

在入房門前，莫竣名發現房門有別於其他酒店，用的竟然是舊式的鐵門，房內很寬敞，更設有梳化。莫竣名入房後，第一時間立即開窗，他直言在網絡上看到有旅客表示曾經有一名醉漢在酒店內割脈自殺：「相傳他所入住的房間是對着大馬路，而事件發生後，有很多不同的旅客都表示在睡覺的時候，感覺到旁邊好像有東西壓着，還有男人聲跟他們說話。」

林婷所入住的1213房間，比起莫竣名的更加陰森。她一開門就看到電視開了，整個螢幕畫面都是藍色，還未正式入住就已經被嚇窒。其後，林婷指有網民曾經表示試過對着電視拍照，然後發現照片中出現了有血痕的人影。在這個時候，突然間就有人很大力地拍門，嚇到林婷成個彈起。她原本以為是莫竣名跟自己開玩笑，不過當她出房外看的時候，竟然一個人都沒有。

整頓好心情之後，林婷去到其他樓層視察環境，其他樓層都有旅客入住，所以覺得沒有特別，不過9樓就非常奇怪。除了一個人客都沒有，有些門卻開了，而房間近門的位置就有沒有移動過的執拾房間手推車，情況看起來就像，原本有人入住，遇到怪事後停下了手頭上的工作便離開的景象。

去到晚上睡覺環節，莫竣名直言很難睡得着，因為不停聽到有把令人煩厭的聲音騷擾他。另一邊廂，林婷為了測試電視電視是否真的那麼邪而整晚都開着電視，不過去到半夜因為頂唔順嘈音而將電視關掉。當她返回床的時候，電視自己開了，嚇到林婷手足無措。最後她硬着頭皮把電視的電源拔掉，想睡覺時，電話突然響起來，嚇得她半死。另外，經過記者在網上搜尋發現台中車站附近多間酒店都與「鬧鬼」扯上關係，對照過節目跟台中車站附近酒店的圖片，相信很大機會是台中瑞君商務旅館（Zaw Jung Business Hotel）。