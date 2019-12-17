【全民造星II．評論】唱得跳得睇得都未夠　三甲排名觀眾一早估到

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星》的節目宗旨是在香港發掘有潛質的偶像，而偶像的定義為透過展現個人魅力而受到年輕人崇拜及追捧的對象；ViuTV在去年推出男團MIRROR填補香港偶像市場的空位，成功嚐到甜頭後，今年再接再厲舉行第二季《造星》，經過大半年的競賽於周日（15日）正式落下帷幕，最終由大熱Phoebus（吳啟洋）奪冠，而MC（張天賦）與Oscar Li（李祉均）則分別奪得亞軍和季軍，為節目劃下完滿句號，接下來就讓記者為大家分析賽果。

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《全民造星II》的三甲參賽者，（左起）季軍Oscar（李祉均）、冠軍Phoebus（吳啟洋）、亞軍MC（張天賦）。（陳志嵐攝）

監製花姐（黃慧君）請來歌手謝安琪、寰亞藝人經紀高級副總裁林珊珊、英皇娛樂藝人管理部總監霍汶希，二人均是圈中有名的經理人，閱人無數的她們理應最能看到參賽者們身上的潛質。縱觀三輪比賽，佔據總分50%的評判給予最高分的參賽者分別是Phoebus、Justin（陳樂）與Oscar；另外佔據總分50%的全民投票部份則是大熱MC、Phoebus與Oscar位列最高，評判與觀眾的口味其實相近，亦知道市場喜歡什麼類型的偶像。

監製花姐（黃慧君）請來英皇娛樂藝人管理部總監霍汶希（Mani）、寰亞藝人經紀高級副總裁林珊珊、歌手謝安琪擔任評判。（陳志嵐攝）

先說奪得冠軍的Phoebus，他最早在公開選秀時無論是帥氣的外表，還是舞台的唱跳表現已經甚為觸目，具備當偶像的整套條件；亦在那時起就被上屆冠軍姜濤點名當接班人。有網民質疑他在節目中的存在感不高，他亦坦承在比賽間總是被忽視，所以有過一段迷失的時期，在回復信心後Phoebus狀態大勇，為總決賽準備的兩個跳唱表演《On Fire》與《S.N.G.》均交出亮眼表演，在總決賽即使面臨音響突然出現故障，他亦成功執生挽回分數，Mani說：「睇到佢係跳得好，佢都識執生，呢樣我會加分。」

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+ 6 + 5 + 4

然後是賽前奪冠呼聲最高的MC，MC一直是十強中人氣最高的一個，加上他不俗的唱功及穩定的台風，不少追看節目的觀眾均看好他成為冠軍。比賽前夕，MC在粉絲群坦露心聲，指近來經歷了人生最複雜的一個月，導致準備不足，沒有自信能贏得比賽。MC在總決賽選唱了難度頗高的Jason Mraz《Geek in the pink》以及華晨宇《我管你》，惟在此關鍵一役，表現平平，未有盡情發揮其潛能，對比起其他參賽者精心準備的舞台亦略嫌失色，所以在評判三輪評分後僅取得第五名的成績，靠全民投票以28％的投票率排行第一挽回分數，奪得亞軍，說明了作為偶像靠人氣支撐的重要性。

+ 5 + 4 + 3

在演藝學院主修現代舞的Oscar Li在比賽中以較藝術性的一面示人，其舞台的吸引之處在於花費不少心思舖排，亦很有美感。Oscar別樹一格的演出讓不少觀眾均希望能一直看到他的舞台、想知道他下次會帶來什麼驚喜；他在舞台上展示獨特的魅力亦讓人覺得他是天生就屬於舞台。Oscar的唱功雖已進步了不少，惟對比起其他參賽者仍略嫌遜色，他唱《水百合》時尤其吃力，這是他需加倍努力的部分。在比賽過程中Oscar亦跳出了自己的框框，挑戰截然不同的舞風，展示了自己另一面的可能性；總決賽時，Kay直言喜歡Oscar的表演：「呢個表演幾有氣質，你表演嘅時候好專注、好享受喺音樂裡面。」

+ 8 + 7 + 6

至於在評判手上取得最高分數的Justin是十強中年齡最小的參賽者，年僅18歲，他在舞台上充分展示了自己的音樂天賦，尤其在原創歌曲《One Man Band》時善用各種樂器以一個人的力量征服舞台，表現了成為歌手的潛質，連Mani也大讚Justin的聲音很有個性、表演的時候很有感染力：「係有啲喜出望外，佢嘅髮型令我聯想起謝霆鋒。」比賽完結後評判之一的林珊珊更向傳媒透露幾位評判皆有意簽Justin。

+ 2

在社會動盪的這半年，以年輕一代為受眾的《全民造星II》亦不時在節目中呼應時代，參賽者們亦大多為Y世代與Z世代的年輕人，雖然他們站在五光十色的舞台上享受着歡呼聲，但明顯感受到節目裡並不是平行時空，而是有種共同活在這個時代的感覺。除了決賽後備受討論Hugo（丘凱雄）與參賽者Angus、Jerry、繼文、Heartgrey共同完成的原創歌《山下見》；JJ（范卓言）亦先後與邊疆兄弟阿聰、架兩、賀嵐帶來隱藏藏頭詩的原創曲《邊Gang》及將Supper Moment的《無盡》獻給追過夢、發過夢的朋友，盡顯台風，亦成功令節目突破同溫層，在網上連續兩日都掀起討論。

+ 6 + 5 + 4

《全民造星》以「造星」作為賣點，讓觀眾看到不同參賽者天分的同時，亦在挑選明星；有人可能會說星也有分很多種、各有天分，的而且確；但《全民造星》自上年推出MIRROR起就不難發現，他們更多的是在尋找一些有潛力當偶像的人，除了唱得、跳得、睇得，還要兼備可以吸引粉絲的個人魅力和在娛樂圈長遠發展的潛力，所以以選偶像為基準來看，Phoebus絕對贏得有道理，贏在夠全面，而這個賽果，很大程度上當晚有收看直播的觀眾都會睇得到。