【多功能老婆】朱晨麗施展嗲功氹掂洪永城　但最強冧功另有其人

TVB台慶劇《多功能老婆》正在熱播，飾演馬思蕾的朱晨麗（朱朱）深受觀眾喜愛，不少網民都大讚她的演出夠放！雖然她有時表現野蠻，但亦有可愛的一面，尤其是對住老公楊宏立（洪永城飾）施展嗲功搞到對方即刻投降，相當搞笑！不過朱朱日前上電台接受訪問時，就大爆最嗲的另有其人！

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思蕾（朱晨麗飾）同宏立（洪永城飾）在劇中經常打打鬧鬧，但其實深愛對方，十足十一對歡喜冤家。（劇照）

朱朱日前上電台接受訪問時，就大爆最嗲的另有其人！（YouTube影片截圖）

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朱朱一改過往的斯文形象，在劇中性格活潑，同Tony經常打打鬧鬧，但其實深愛對方，十足十一對歡喜冤家。雖然思蕾時時欺負老公宏立，又箍頸、又扭耳仔，但轉頭又會攬住老公撒嬌，宏立面對着思蕾的嗲功完全招架不住！相反，思蕾的好姊妹風華（陳煒飾）霸氣十足，無論外表還是說話語氣都相當強勢，是名副其實的女強人。不過朱朱就大爆煒哥才是最嗲、最有女人味的一個：「佢個角色好似女強人，但現實生活中佢好嗲㗎。我覺得男人只要喺佢面前都會下跪囉。」

宏立面對着思蕾的嗲功完全招架不住！（劇照）

風華（陳煒飾）霸氣十足，相當強勢，但朱朱就大爆煒哥私下其實好嗲。（劇照）

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朱朱更即場示範煒哥施展嗲功，為主持江健聰揼骨：「哎呀，你攰唔攰呀？膊頭酸唔酸呀？」朱朱在劇中同煒哥飾演閨蜜，兩人感情深厚，在劇外都一樣成為好朋友，今次有機會同煒哥合作，朱朱就透露有一位導演十分妒忌她，原因絕對意想不到：「導演話有次慶功宴飲到醉咗，成面都係酒，之後煒哥幫佢抹嘴。嘩，佢冧到不得了呀。煒哥除咗洗衫、煮飯、冧人，按摩又掂啦，身材又好，佢對啲美容資訊叻到不得了，佢知道點樣保養自己，點樣去瘦身，我喺佢面前簡直係個男人！」想不到平時幹練又強勢的煒哥，才是擁有「最強冧功」的那一位！

一向保養得宜的煒哥站在朱朱和陳庭欣旁邊都完全唔輸蝕！（劇照）