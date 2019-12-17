馬國明超大尺度MV上架　合唱譚嘉儀睇好做樂壇新人：希望盡快出道

近期備受無綫力捧的譚嘉儀所唱的劇集主題曲或插曲都大受歡迎，其中《白色強人》英文插曲《Can You Hear》除了一度引起網民熱議，該MV更登上「YouTube 香港 2019 十大熱門本地音樂影片」第二位，相當厲害。而嘉儀更再下一城，早前親自邀請劇中的男主角馬國明合唱《Can You Hear》中文版的《願留住你》。事隔五個多月，二人的MV亦終於正式面世！

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MV終於上架！（YouTube截圖）

《願留住你》的MV中，飾演情侶的嘉儀和馬國明有不少親熱戲和床上戲，而二人的Kiss戲更加令人興奮尖叫。雖然不少網民留言覺得馬國明的聲線一般，但竟然是馬國明都會接受，可見準視帝的人氣相當高企。而嘉儀接受《香港01》訪問時直認等到頸都長：「由7月開始好多人不斷問我幾時出，咁嚟緊準備出碟，呢一首歌都擺入隻碟入面。不過，自己就唔係好敢睇返。因為拍嘅時候都好尷尬，同男神有咀咀戲，仲要係導演臨時要求加，拍之前完全唔知有呢個接吻戲。」

馬明開金口！（YouTube截圖）

點撃下圖睇大膽畫面！

+ 9 + 8 + 7

嘉儀更笑稱MV的尺度是史上最大：「尺度好大，因為又瞓喺張床上面，又鍚咗一啖。我哋要做到好自然嘅一對情侶，拍嘅時候都好怕醜好緊張，會面紅、心跳加速咗100倍。」而提到《Can You Hear》登上「YouTube 香港 2019 十大熱門本地音樂影片」第二位，她就稱：「好開心，真係冇諗過上到呢個榜，真係要多謝Click過呢個MV嘅每一位朋友。（有冇信心攞萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視歌曲」？）呢啲唔敢諗，但我已經好幸運可以遇到咁多好嘅歌曲，呢個先係最重要，有聽眾話鍾意我嘅歌我已經心滿意足。」

唱得身材又好！（IG/@kayeepo）

至於今年視帝人選，嘉儀就稱：「當然想馬明攞視帝，我對佢絕對有信心同埋十分支持佢。我覺得佢又好人啦，又靚仔，演技又好，而家仲唱埋歌，希望佢可以盡快出道做埋樂壇新人。」