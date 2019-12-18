【多功能老婆】三大理由吸引觀眾追看　楊千嬅成師奶偶像？

TVB台慶劇《多功能老婆》劇情越來越緊凑，吸引不少觀眾追看。雖然在劇集播出之前，有網民發起罷睇周柏豪、楊千嬅的行動，但劇集首周收視高開25.2點，第二周收視平均26.2點，可見劇集仍獲得不少觀眾支持。其實這部劇放在9點半的時段播出，正好捉中了電視機前家庭主婦觀眾的興趣和心態。雖然故事發生在有錢人的世界，看似離地，但劇集以中年女性的視角切入，能夠引起共鳴，得到這樣的成績其實也在意料之內。

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劇中藍飛（楊千嬅飾）本來有一個幸福家庭，老公劍雄（黃浩然飾）事業有成，兒子佳佳（阮天寶）精靈可愛。（劇照）

家庭主婦=多功能老婆？

劇中藍飛（楊千嬅飾）本來是一位全職家庭主婦，有一位事業有成的老公劍雄（黃浩然飾），一個精靈可愛的兒子佳佳（阮天寶飾），更有一間大屋住，家中大小事務包括買餸、煮飯、打掃、湊仔一腳踢，藍飛將所有事情都安排妥當、照顧周到，也因此被視為「多功能老婆」。而現實生活中不少職場女性因為家庭而放棄事業，甘願做「煮飯婆」。觀眾看到藍飛，或多或少都會投入其中，但做一位「多功能老婆」真的好嗎？

家中大小事務包括買餸、煮飯、打掃、湊仔藍飛都一腳踢，將所有事情都安排妥當、照顧周到，也因此被視為「多功能老婆」（劇照）

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在劇集首集就拋出一個極具爭議性的問題：老公出軌究竟應不應該原諒？藍飛做出了一個大部分老婆都會做的選擇：「如果你唔想離婚，就唔好隨便同老公攤牌咁幼稚。如果上天俾我過咗呢一關，我一定會更加珍惜呢個家。忍住呢口氣，你就會升值，成為更強嘅多功能老婆。」在她眼中，愛情同家庭無疑是她的優先考慮，亦是現實中大部分女性的選擇。

在劇集首集小三秘書Joey（陳庭欣飾）就赤裸挑釁正印藍飛，但藍飛都選擇原諒老公。（YouTube影片截圖）

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滿足女性觀眾幻想

看似普通人一個的藍飛，在劇中有黃浩然這位高大靚仔的筍盤建築師老公，雖然老公被揭出軌後離港發展，但另一男主角飾演富二代榮浩田的周柏豪及時出現，他不但用5萬蚊一個月租間房，解決了藍飛的經濟問題，更在與藍飛的相處中愛上她，又幫手照顧佳佳，又無條件支持藍飛重拾事業，為她遮風擋雨。有浩然做老公，還有柏豪處處保護，試問有邊位女士抵擋得住？

千嬅在劇中有個筍盤老公黃浩然。（劇照）

仲有同柏豪嘅浪漫拖手戲。（電視截圖）

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除了有兩位猛男之外，藍飛在劇中更有兩位好閨蜜：女強人萬風華（陳煒飾）同闊太馬思蕾（朱晨麗飾）。兩位閨蜜為了藍飛走去同小三秘書Joey（陳庭欣飾）對質；當藍飛面對被收樓的困境時，風華願意拿出積蓄幫她，思蕾甚至提出同老公宏立（洪永城飾）離婚，換取3000萬；還有邢老闆（袁文傑飾）、Jonathan（王梓軒飾）、Annie姐（黎燕珊飾）等，所有人都幫藍飛，有這麼多人支持一個家庭主婦重拾事業，相信這也是大家都想見到的。

藍飛身邊有兩位好閨蜜：女強人萬風華（陳煒飾）同闊太馬思蕾（朱晨麗飾）。（劇照）

搞笑感動情節穿插

作為一部現代女性勵志愛情劇，劇集情節有笑有淚。藍飛追車、苦苦哀求Morgan（張國強飾），不少觀眾都被她感動。而浩田同律師爸爸榮Boss（黃錦燊飾）鬥氣、思蕾同老公宏立這對歡喜冤家，亦為故事增加不少笑料。一部劇集能令觀眾在看的時候輕鬆笑一笑，茶餘飯後談論一下，其實也是一件好事。

浩田同律師爸爸榮Boss（黃錦燊飾）成日鬥氣。（劇照）

仲有思蕾同老公宏立呢對歡喜冤家。（劇照）