JTBC為「BTS告公司」報道致歉　防彈少年團或未能參與MBC跨年節目

韓國電視台JTBC早前報道男團BTS防彈少年團向大型法律事務所徵詢法律意見，計劃就結算問題起訴所屬公司Big Hit娛樂，然而，Big Hit娛樂隨即否認報道內容，又指責JTBC沒有確認事實就進行誇張報道，又在事前沒有協商情況下，擅闖Big Hit娛樂辦公大樓採訪。本月16日，JTBC社長孫石熙在新聞節目《Newsroom》就BTS防彈少年團報道致歉。

JTBC早前報道BTS防彈少年團有意就結算問題起訴Big Hit娛樂，但Big Hit娛樂否認指控。（Twitter/@bts_bighit）

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孫石熙表示，JTBC跟進報道後，發現BTS防彈少年團與Big Hit娛樂完全沒有發生法律糾紛可能，又對JTBC在沒有事先准許下到拍攝Big Hit娛樂辦公大樓採訪一事深表歉意，對於外界和Big Hit娛樂批評JTBC報道過於批評事件，孫石熙亦表示會慎重和謙虛接受。

本月16日，JTBC社長孫石熙在新聞節目《Newsroom》就BTS防彈少年團報道致歉。（《Newsroom》畫面）

另外，有傳媒昨日（17日）報道MBC電視台除夕倒數節目《MBC歌謠大祭典》最終演出名單，指出BTS防彈少年團因出席紐約時代廣場舉行的倒數活動，未能演出《MBC歌謠大祭典》，惟MBC其後表示演出名單仍未落實，並於今日（18日）公布演出歌手人選。BTS防彈少年團會否以其他方式參演，相信今日內自有分曉。

BTS防彈少年團因出席紐約時代廣場舉行的倒數活動，或未能演出《MBC歌謠大祭典》。（BTS防彈少年團Facebook）

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