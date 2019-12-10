BTS防彈少年團為收益告公司？　Big Hit娛樂反怒斥JTBC誇張失實

韓國電視台JTBC昨晚（9日）報道，男團BTS防彈少年團因收入分配問題，向首爾江南區一大型法律事務所尋求法律咨詢，研究以法律手段對付所屬公司Big Hit娛樂，不過Big Hit娛樂隨即否認有報道內容屬實，並於今日（10日）早上發表聲明反撃JTBC。

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BTS防彈少年團近年在全球人氣爆燈，昨晚卻意外爆出準備與Big Hit娛樂對簿公堂的新聞。（視覺中國）

Big Hit娛樂強調BTS防彈少年團七位成員Jin、SUGA、J-hope、RM、Jimin、V、柾國和其父母沒有考慮向公司提出訴訟，又否認BTS防彈少年團與Big Hit娛樂因收入分問題發生衝突，同時對報道將Big Hit娛樂與其他曾爆出合約糾紛的公司相提並論感到遺憾。

JTBC昨晚報道BTS防彈少年團因收入分配問題，向首爾江南區一大型法律事務所尋求法律咨詢，研究以法律手段對付所屬公司Big Hit娛樂。（JTBC畫面）

Big Hit娛樂又指出，JTBC沒有確認事實就進行誇張報道，又在事前沒有協商情況下擅闖Big Hit娛樂辦公大樓，以拍攝內部情況，事後有感報道內容有問題，於是偷偷刪剪片段後在網上發布。Big Hit娛樂要求JTBC就今次報道公開致歉，而一眾A.R.M.Y.亦透過Twitter要求JTBC道歉，Hashtag「#JTBC_道歉」在截稿前登上韓國Twitter趨勢第三位，此前更一度攀升至第一位，可見今次報道觸怒Big Hit娛樂和A.R.M.Y.。

Big Hit娛樂強調BTS防彈少年團沒有考慮向公司提出訴訟，反指JTBC報道誇張失實，而且擅闖辦公室拍攝，要求JTBC道歉。（視覺中國）

一眾A.R.M.Y.亦透過Twitter要求JTBC道歉，Hashtag「#JTBC_道歉」在截稿前登上韓國Twitter趨勢第三位，此前更一度攀升至第一位。（Twitter截圖）

BTS防彈少年團近照