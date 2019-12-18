陳偉霆推新作《寵愛 》登熱搜　Man爆撩女仔粉絲睇到流鼻血

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眾所周知陳偉霆（William）在內地人氣非常高企，微博有超過3千萬粉絲追蹤。去年他一口氣推出兩部電影與兩部電視作品之後，今年零作品推出，令不少粉絲相當期待他的新作。沒想到就在2019年快結束之際，由他有份擔任主演（六位男主角之一）的愛情喜劇電影《寵愛》宣布在31日上映，消息一出令他即時登上微博熱搜廣受討論。

陳偉霆今年終於推出新作。（淘票票微博圖片）

電影《寵愛》是由六段故事連串造成，其中一段則是由陳偉霆與鍾楚曦飾演情侶。而臨近電影上映之際，近日官方就發布一段3分多鐘的同名主題曲MV，網友就截了陳偉霆與鍾楚曦二人在劇中談情說愛的畫面，男方Man爆撩人的方式令不少粉絲睇到心心眼，直言他霸氣又可愛，非常羨慕鍾楚曦。

從這一些截圖所見，William在晚上時份同鍾楚曦坐在沙灘上玩狗談情，畫面非常甜蜜。另外，他們二人疑似同居生活，William不時以公主抱的形式抱起對方，展現Man爆魅力。而在酒店中女方穿著浴袍試圖誘惑William這一幕，更睇到網不少粉絲怦然心動，因為William當時亦穿著浴袍展現Man Power將女方推落床，再躺下想親吻對方，種種的行為令粉絲睇到不能自拔，紛紛在微博大讚William太誘惑了：「鼻血要流乾了」﹑「太撩了」﹑「好帥氣」…...並稱想擁有一個如William般的男朋友。

二人的CP感粉絲都非常買帳。（鍾楚曦﹑陳偉霆微博圖片）

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