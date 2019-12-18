林夏薇富豪老公被指欠債　IG激動澄清：欠債方不擇手段！

32歲的林夏薇於2015年與年長16歲的金融才俊莫贊生（Jason）結婚後，逐漸淡出幕前，更獲打本開設多間火鍋店榮升老闆娘。莫贊生是集團董事的骨幹成員，身家逾20億，當年二人結婚時更在男方位於太平山頂的豪宅設宴，林夏薇可謂嫁得相當風光。然而，Jason近年卻屢被指欠債，上星期更有人在街上拉易拉架，並用紅色大字寫上「香港超級大老千集團」、「欠債還錢」、「奉勸各位不要上當受騙」等字眼，疑似影射莫贊生，惹得林夏薇終於發火，在社交網站激動澄清並非事實。

林夏薇的老公莫贊生曾經被貼街招。（網上圖片）

林夏薇在Instagram表示，她的老公莫贊生於2016年擔任官司證人後，就開始被債方誣陷：「這是2016年香港高等法院的判決書，而我先生當年只是這個官司的證人。自此判決後，我先生再無介入有關此訴訟的任何事務，也沒有接受過關於此事的任何委託。但是，從2016年10月開始，欠債方為達到賴債的目的而不擇手段，仍用各種低劣、誣陷等手段不停的騷擾我們！對此，我們表示十分憤慨並強烈譴責！」

林夏薇在Instagram澄清。（Instagram：@rosinalam）

林夏薇更上載她老公莫贊生的聲明，聲明如下：本所代表莫贊生先生(下稱「莫先生」)。由於有若干含對莫先生失實言論的海報及橫額自2016年至近日在港九各區張貼，對莫先生及其妻子林夏薇女士聲譽構成不良影響，本所受莫先生委託，現作出嚴正聲明：一「莫先生從未涉及任何在中國內地或香港特別行政區之任何財務訴訟與違法行為，對於莫先生因該失實誣衊導致蒙受之一切損失，莫先生及其家庭成員將保留一切向有關當局申訴並從民事途徑追究之權利。」

林夏薇對造謠者表示強烈譴責。（陳順禎攝）

有指莫贊生近年曾多次被指控欠錢不還，又被爆料身家過億並非事實，而他名下的物業更寥寥可數，只有一個位於筲箕灣、與其家人共同擁有的居屋單位，而他的資產則是透過離岸公司擁有。對於今次事件，《香港01》記者曾致電林夏薇，惟她表示「已經講得好清楚，暫冇特別回應，謝謝」，拒絕再透露更多細節。