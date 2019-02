林夏薇去年遇交通意外　寫千字文抒發對裁決感不滿

林夏薇(Rosina)去年六月駕駛歸家時,遭小路出大路的保時捷四驅車攔腰撞倒,林夏薇指意外令她頸椎受傷,而四驅車女司機被控不小心駕駛罪。案件於昨日裁決,林夏薇早前作供時稱,案發時感覺到有車頭燈在讓路處,但繼續前行,被指證供矛盾;裁判官亦不能排除被告指林夏薇當時車速太快,所以在疑點利益歸於被告下判被告罪名不成立。

林夏薇對裁決表示失望,認為判決不公平,寫千字文表達心情。(林夏薇IG)

林夏薇對裁決結果大感失望,甚至在個人IG帳戶寫了大段長文以抒發不滿,為自己抱不平,更寫出千字文詳細解釋這段意外的發生,又指對方惡人先告狀:「仲失望的是法官竟然考慮對方的車身高過我的車身,同埋考慮我是公眾人物!我唔明以上兩點同佢小路出大路撞人,不小心駕駛有咩關係!我在主路正常行駛,被人打橫撞到,我個證供仲點樣可以自相矛盾到!根本就是斷章取義,我是證人在庭上又不能反駁,估唔到人生第一次為警方做證人,公平公正在哪裡?!照咁講,以後主路正常行駛都要讓小路啦~真的太失望!人在做天在看,馬路殺手太多了,大家真的真的要小心!」從字裡行間不難感受到Rosina的忿忿不平。

在《逆緣》中與林夏薇合作的陳家樂亦留言關心。(林夏薇IG)

不少藝人好友紛紛在貼文留言表達關心,陳家樂問:「有冇車Cam?」;李施嬅亦關心同一問題、又分享自己曾經的經歷:「You need a car camera babe. I had in incident before too, and also俾人惡人先告狀, now I have cameras everywhere in the car」;袁偉豪又留言「就算你是主路也好!日後要加倍留意小路的車輛,保重!」Rosina回應經一事長一智,因為之前一直都小心駕駛,未出現過這種情況,以後會安裝車Cam。