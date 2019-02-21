林夏薇去年遇交通意外　寫千字文抒發對裁決感不滿

林夏薇（Rosina）去年六月駕駛歸家時，遭小路出大路的保時捷四驅車攔腰撞倒，林夏薇指意外令她頸椎受傷，而四驅車女司機被控不小心駕駛罪。案件於昨日裁決，林夏薇早前作供時稱，案發時感覺到有車頭燈在讓路處，但繼續前行，被指證供矛盾；裁判官亦不能排除被告指林夏薇當時車速太快，所以在疑點利益歸於被告下判被告罪名不成立。

林夏薇對裁決表示失望，認為判決不公平，寫千字文表達心情。（林夏薇IG）

林夏薇對裁決結果大感失望，甚至在個人IG帳戶寫了大段長文以抒發不滿，為自己抱不平，更寫出千字文詳細解釋這段意外的發生，又指對方惡人先告狀：「仲失望的是法官竟然考慮對方的車身高過我的車身，同埋考慮我是公眾人物！我唔明以上兩點同佢小路出大路撞人，不小心駕駛有咩關係！我在主路正常行駛，被人打橫撞到，我個證供仲點樣可以自相矛盾到！根本就是斷章取義，我是證人在庭上又不能反駁，估唔到人生第一次為警方做證人，公平公正在哪裡？！照咁講，以後主路正常行駛都要讓小路啦～真的太失望！人在做天在看，馬路殺手太多了，大家真的真的要小心！」從字裡行間不難感受到Rosina的忿忿不平。

在《逆緣》中與林夏薇合作的陳家樂亦留言關心。（林夏薇IG）

不少藝人好友紛紛在貼文留言表達關心，陳家樂問：「有冇車Cam？」；李施嬅亦關心同一問題、又分享自己曾經的經歷：「You need a car camera babe. I had in incident before too, and also俾人惡人先告狀, now I have cameras everywhere in the car」；袁偉豪又留言「就算你是主路也好！日後要加倍留意小路的車輛，保重！」Rosina回應經一事長一智，因為之前一直都小心駕駛，未出現過這種情況，以後會安裝車Cam。