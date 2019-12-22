【潮流日常】吳謹言愛用硫磺皂洗臉沖涼　去屑止癢適合痘痘肌

吳謹言近日接受網紅「深夜徐老師」訪問，被問到買過最滿意的東西是什麼，吳謹言秒回「硫磺皂」，指自己用硫磺皂來洗臉和沖涼，有時到南方拍戲，天氣比較潮濕，臉和身容易痕癢，用硫磺皂一星期洗兩次，可以殺菌消毒去屑止癢。嚇了主持人一跳：「推薦幾塊錢東西的女明星也沒幾個了。」

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吳謹言指自己用過最滿意的物品竟然是硫磺皂。（小紅書截圖／深夜徐老師）

在香港硫磺皂沒有很流行，不是很多人認識，內地最經典的硫磺皂品牌，只需要一兩蚊一個，超級便宜。硫磺皂具有抑制皮脂分泌、殺滅細菌、真菌、黴菌和蟎蟲、寄生蟲等，可以治療臉部暗瘡和背部痘痘，對於油脂分沁旺盛，痘痘肌人士來說相當有效。

不過注意硫磺皂鹼性過強，會破壞皮膚的弱酸性環境，比較適合有皮炎等問題的皮膚使用，健康皮膚最好不要用；雖然適合痘痘膚質，但不能經常使用，而且也不是對每個人都有效。

如果你正受痘痘困擾，但怕兩蚊一塊的硫磺皂不可靠，又擔心成份不明，其實有不少品牌都有推出同樣功效的產品，點擊圖片了解：

另外也有專治痘痘背的產品：