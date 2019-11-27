【AAA 2019】越南直播畫面質素欠佳　TWICE、GOT7五官慘變馬賽克

韓國大型頒獎禮「Asia Artist Awards」（簡稱AAA）昨晚（26/11）移師越南河內國立競技場舉行，一眾韓流偶像和演員盛裝出席，包括Super Junior、TWICE、GOT7、Red Velvet、Seventeen、NU‘EST、姜丹尼爾、邕聖祐、張東健、池昌旭、朴敏英、允兒、李光洙等。雖然是韓國頒獎禮，卻沒有任何韓國電視台直播，僅由越南電視台FPT Television全程直播，加上AAA主辦單位錯漏百出，令韓國和其他K-pop迷怨聲載道。

韓國大型頒獎禮「Asia Artist Awards」昨晚移師越南河內國立競技場隆重舉行，一眾韓流偶像和演員盛裝出席，TWICE是其中之一。（Twitter/@JYPETWICE）

由於韓國沒有電視台直播AAA，即使是韓國觀眾，亦要尋找直播網站收看頒獎禮，然而，經FPT Television播出的AAA畫質堪憂，幾乎看不清出席藝人的臉孔，有粉絲直言：「像打了馬賽克一樣」、「我偶像的五官去哪裡了」、「完全靠服裝認人」。

有韓國網民笑言，韓國人收看韓國頒獎禮，居然要在網上尋找直播網站，甚至要看當地人直播自己電視，但畫面質素甚差。（theqoo）

冇獎問答遊戲：試找出哪位是子瑜。（YouTube畫面）

齊齊睇AAA「高清」畫面

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另外，又有越南網民為了讓海外粉絲欣賞頒獎禮，竟直播家中播放頒獎禮的電視機，更多達四萬人收看。粉絲雖然感激越南網民幫忙「直播」，不過有越南網民仍使用模擬制式電視，「直播」時電視畫面難免出現波紋，加上電視台播出畫質未如理想，令人難以投入於頒獎禮，連內地網民也不禁笑言「其實今晚AAA主題是懷舊」、「不知道的還以為我在看80年代的文藝匯演」，甚至有網民要求AAA明年回歸韓國舉行。

有GOT7粉絲為了讓大家辨認偶像，特意為7位成員畫五官，非常搞笑。（微博截圖）

有越南網民為了讓海外粉絲欣賞頒獎禮，竟直播家中播放頒獎禮的電視機，更多達四萬人收看。（網上圖片）