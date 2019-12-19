ViuTV新劇《黑市》盡揭人性黑暗　斬人分屍鑽眼挑戰港劇尺度

聖誔節下週開始，ViuTV反傳統唔玩普天同慶，反而改玩驚慄恐怖，下週播王貽興，劉翁導演新劇《黑市》，今日（19/12）舉行記者會，兩位監製爆劇集分為二十個單元，以不同題材探討人性黑暗面。《黑市》採用微電影方法拍攝，每個單元都有不同的剪接、配樂。編劇兼導演的王貽興說：「有人性懸疑、黑暗，有鬼、冇鬼，好似扭蛋機，每集畀你嘅感覺都唔同。有時恐怖啲，有時溫情啲、心理驚慄等等唔同元素都有，晚晚拆禮物，晚晚有驚喜。」

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ViuTV新劇《黑市》以電影方法拍攝，王貽興將首次演奸人。（陳志嵐攝）

同樣是編劇兼導演的劉翁指劇情並不是單純靠嚇：「好多個單元最後都係窩心，每個故仔都有message想講。幾黑色嘅素材，到最後都會學到啲野。嘗試用劇集方法，令觀眾感受到我哋嘅諗法。」

劉翁在台上感謝太太的支持。（陳志嵐攝）

《黑市》利用社會上黑暗、不安，心寒的故事為創作素材，王貽興談到最深刻的單元：「我印象最深刻係《偽善若水》，大概一年前寫，社會發生某啲事竟然同劇情不謀而合，嗰下應該係最心寒。」劉翁十分認同：「有一日我見到個巨星做訪問做得好假，（貽興：『咩節目唔好講，咩台都唔好講啦。』）邊位巨星我哋都唔講，咁我就打畀佢，閒聊咁就講咗個故仔出嚟。坦白講，嗰時個社會風平浪靜，而家比較動盪。誰不知，到今時今日大家睇完嘅嗰分恐懼，未必來自我哋個故仔。」

每個驚慄故事的背後都會傳遞不同訊息。（陳志嵐攝）

《偽善若水》是講述政府推出流感疫苗，目的是透過疫苗控制市民，令大眾無法反抗，帶出是不是要接受被同化的問題，貽興說：「係白色恐怖，大家覺得好切身處地時，睇完應該會有共嗚。至於其他本土題材，《公屋》、《碟仙》，《鬼胎》等等典型恐怖元素，我哋會點玩，點演繹都係值得大家期待。」

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