【黑市】口碑好但後勁不繼？　劉翁：今次話畀你聽我哋嘅實力

王貽興，劉翁今日（19/12）出席ViuTV新劇《黑市》記者會， 談到對上一次合作的劇集《陽關道》，因太血腥而無法在香港上映，今次《黑市》尺度會否相應調低，劉翁笑言：「就係少咗豬肺。」王貽興說：「最恐怖唔係畫面觀感刺激，而係心理恐懼先仲攞命。今次遷就完電視尺度，睇下大家會覺得溫和咗定仲攞命。」

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王貽興參考溫兆倫，學做一個官仔骨骨但內裏賤格的壞人。（陳志嵐攝）

同樣是劉翁，王貽興執導的《VR驅魔人》和《陽關道》，開頭口碑很好，可是執行上力度不足。再次合作，王貽興指今次對劇本要求很高：「做22分鐘嘅劇，起承轉合，時間、budget有限，可能會覺得好急促。今次40幾分鐘，係大家睇慣嘅模式，再睇下感覺點。今次係第三次自編、自導、自演，所有野都要學習同揣摩。」劉翁有自己的執着：「之前執行可能有啲唔靚仔，我今次就用《黑市》話畀大家聽我哋嘅實力去到邊，大家就拭目以待。」

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《黑市》是劉翁，王貽興第三度合作。（陳志嵐攝）

為求拍攝出滿意作品，劉翁指製作過程十分辛酸：「我同王生開咗60幾個日與夜，腳板抽筋又腳腫。好想同拍攝好貼，同演員溝通，去到最後10組戲，體力都虛耗得7788，剩返半條命。」貽興補充：「有一類導演會身體力行，示範畀演員睇，點樣打車輪、互毆呀，我哋就係身體力行嘅呢一隻。」

王貽興希望可以請到資深演員一同演戲，過下戲癮。（陳志嵐攝）