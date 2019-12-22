【專訪】金剛指香港做演員搵食難　麥長青感同身受：係決策者問題

「係人都識我呀，係人都識我，點解拎唔到個個人嘅人工嘅？」 這句由麥包（麥長青）說出口是有一種說服力，為何這樣說？相信不少香港人也認識麥包這名演員，但是認識不代這名藝人多工作接下。 他也說了在這一行其實只有一少部人份能靠當演員養家糊口，而他顯然是做不到的那位，這是香港演員的悲哀。 撰文：賴家杰 攝影：葉志明 短片：呂榮棟、詹郭敏 剪接：呂榮棟

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二人為ViuTV拍攝旅遊節目《C9旅行團》。（葉志明攝）

指無綫多自我審查 麥包：好多事都驚！

麥長青與金剛這兩個人觀眾對他們來說第一印象一定會是TVB，無他，二人在TVB打滾了多年，說流著TVB的血也不為過。不過二人可能有人認為他們還在TVB工作，但其實二人早已經沒有繼續留在TVB發展，選擇成為自由身演員外出打拚，二人最近為ViuTV拍攝旅遊節目《C9旅行團》。

對於首度「轉台」，於ViuTV亮相，金剛與麥包都認為，最直接的感覺是很開心，原因是在ViuTV的資源和自由度很大，金剛說：「拍完呢個節目，我真係覺得自由度很大，機會都好大，好多事冇限制，同埋呢到唔會有一個攝影師要打燈又要收音。」

而在旁的麥包深感認同：「其實好多時候喺TVB拍攝，佢哋成日都會自我審查先。好多事都驚，唔敢拍唔敢跨越雷池半步，但係係呢個環境都會學底線，我哋拍攝都知道咩說話講得咩說話唔講得，唔會令人難堪。」

帶住一班師奶去旅行，會唔會頭痛。（來源：YouTube）

金剛穿上價值兩萬港紙波鞋 師奶一個唔該踩落去

《C9旅行團》固名思義，C9當然是代表師奶啦，這次他們帶著12名師奶去台灣。一向百厭鬼馬的他們在這個旅程除了做導遊之外，更一直想在鏡頭面前挑戰師奶們的底線，麥包說：「我哋一直都想激嬲佢哋，但點激都唔嬲。譬如話餐餐食菜，點知呢佢哋竟然好鍾意。因為媽媽嘛，健康最鍾意，所以佢哋真係好犀利。」一向身穿潮牌的金剛在這個旅程也不忘Show Off一下，但反而因為這樣他最終成了生氣的人，「點都整唔嬲佢哋，反而我係畀佢哋激嬲，我好記得有一日我著咗對依家炒到3000美金嘅鞋，有個師奶踩咗我對鞋一下，我真係著呀，成個人著咗（憤怒），好似鏡頭有影到我黑面，但唔知有冇出。」

有要求變成麻煩友？

二人在演藝界多年拍攝不少電視劇和綜藝節目，依然還是有一團火，想用心做好每一個作品帶給觀眾。尤其是金剛，金剛自爆自己是一個有要求的人，會常常問清楚工作人員接下來要做什麼，但也因此讓人覺得他是一個麻煩的人，為何？他解釋：「我哋成日都想為件事好，會問之後點做，佢哋會答返我『去到咪知囉』，然後又會覺得我麻煩。咁咩叫去到咪知，我哋麻煩為咗啲乜呢，人哋唔會諗，只會諗自己『哦，你麻煩啦，質疑我嘅事啦。』，但其實呢啲叫溝通，如果冇得溝通，咁我只係聽你做，咁樣我覺得對成件事冇好處。」因此在這次台灣與麥包日對夜對，金剛笑言學到麥包的「圓潤」 ── 其實說「圓滑」。

麥包大讚在ViuTV拍攝這節目，團隊支援很強，他笑言這次除了一眾師奶，工作人員也有十幾個一起去，人強馬壯。（葉志明攝）

做幕前難搵食 麥包：有演員要兼職做裝修

在專訪中談到工作，二人目前是屬於自由身藝人，去那裡工作表示樂意。當然二人目前除了藝人工作，他們也是有做演員以外的其他生意，雖然沒有說那些生意是做什麼，但麥包這時候說得相當傷感：「其實我真係好想靠演員搵到食，養到頭家，但香港真係唔係每個演員做到呢件事。香港大部份演員都未做呢到樣，你見到好多演員其實做緊幾份工，有做揸的士、裝修，我以前幫人搬傢俬做其他Part time啦。我唔會用慘嚟形容，我會覺得得哋好值得大家去尊重。」

麥包大讚香港演員真係好值得尊敬。（葉志明攝）

暗諷舊東家高層離地 麥包：佢哋分唔清咩叫紅咩叫唔紅！

麥包這番說話其實很值得大家去思考，常常在很多娛樂新聞上看見一些普羅大眾認識的演員透露自己其實是打幾份工作，因為那些演員只是大家認識並不代表很多人會找他們工作，但為何堅守這一行？是他們真的很喜歡演戲。那問題到底出於那些人身上？麥包說：「冇錯呀，香港係好多人識我，但點解我拎唔到個個人嘅人工？因為佢紅我唔紅，你識我唔代表我紅，呢樣要清楚先。其實呢行有時候好好笑，身為決策者都分唔清咩叫紅，咩叫唔紅，咁仲傾乜。舉個例子，有時候有人搵我哋會同我哋講冇budget，叫我哋幫下手，但到有budget就唔搵我哋。當然我哋好樂觀面對。其實我哋仲係好享受演到好角色，因為呢啲係用錢買唔到出嚟，同埋成就感都係第二行畀唔到你。」金剛最後也停止了說這方面話題，因為再說下去，麥包好像會哭了。無論如何大家繼續堅持自己喜歡做的事那就對了。