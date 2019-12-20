范冰冰做慈善連奪兩獎獲官媒稱讚　外界解讀獲官方支持全面復出

內地女星范冰冰去年被踢爆簽有「陰陽合同」，事後遭稅務總局查證因「逃稅漏稅」問題而被重罰8.8億人民幣（約10億港元），從此演藝事業就停滯不前。雖然演藝事業停擺，但她這一年來積極參與做善事以望挽回公眾形象，果然努力是得到回報的，因為早前《人民日報》久違地公開稱讚她，被外界解讀是「解禁」的節奏。

果不然之後范冰冰頻頻出席公開活動，更一連兩日獲得有關慈善的獎項，更公開揚言在來年會帶更多作品獻給大家，言下之意令人認為她是全面正式復出了。而內地媒體方面，亦相繼不斷報道指出范冰冰「復出成功」，可想而知她已經全面回歸。

范冰冰因為做慈善不停拿獎受讚賞。（范冰冰工作室微博圖片）

早前范冰冰身穿黑色西裝以短髮Look示人，非常有女強人Feel地出席鳳凰網舉辦的時尚盛典， 一舉奪得「2019年度公益影響力明星」一獎。不少網友對於她當日的打扮都有讚無彈，認為她重拾了「范爺」的霸氣，不愧是時尚女王。而隔日她就身穿全綠色亮片裝，配上紅唇以長髮Look示人，再度驚艷不少網友，是晚她出席搜狐的頒發禮同樣地奪下「年度公益人物」大獎，她致詞地說：「今天在台上好像每個老朋友都是說好久不見。好開心！」表露了久違出席活動的心情。繼而講到好開心在年底能得到這個榮譽，揚言來年會將更好的一面展現給大家看：「希望可以在2020年的時候，有更多的更好的成績和更多更好的作品獻給大家。」言下之意明年冰冰會全面衝刺演藝圈，推出許多作品同大家見面。

范冰冰在搜狐盛典中奪得「年度公益人物」大獎。（范冰冰微博圖片）

范冰冰接二連三因為做慈善而獲得讚許，可見她今年非常落力在做公益。如今因為做公益慢慢得到許多人讚賞甚至遭到解禁，不得不令人佩服她有一種打不死的精神，不少網友對於她的復出都表示期待，大家在微博紛紛留言：「終於等到這一天」﹑「期待回歸」…望她來年拍多一點好戲帶給大家看。

范冰冰在鳳凰網盛典中奪得「2019年度公益影響力明星」。（范冰冰微博圖片）

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