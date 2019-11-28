范冰冰做善事獲《人民日報》認可　成功洗白明年回歸復出？

內地女星范冰冰自去年被踢爆簽有「陰陽合同」，事後遭稅務總局查證因「逃稅漏稅」問題而被重罰8.8億人民幣（約10億港元）後，從此演藝事業就停滯不前。目前正積極努力復出的她，這一年不停靠做善事以挽回公眾形象，果不然努力是得到回報的。事關近日內地官媒《人民日報》公開稱讚范冰冰在慈善上的用心用力，然而這個官方舉動被外界猜測是得到官方的認可，是對其演藝事業的「解禁」節奏，不少網友都認為她回歸有望。

范冰冰因為逃稅問題而形象重挫。（范冰冰工作室微博圖片）

早前跟隨慈善團體去到西藏進行公益活動的她，到西藏大昭寺為患病兒童祈福，又去探訪患有先天心臟病的病童。不過因為患上高山症問題令她身體一直感到不適，更有同行工作人員勸說她提前回北京，但她始終不聽繼續逗留，用心用力去做善事的舉動感動不少網友。最近又去了鄭州參與「2019女童守護者百城行動」，用實際行動去為保護兒童發聲，頻頻做善事的舉動令不少人對她稱讚。亦正正因為如此，范冰冰的名字亦因為做慈善而登上《人民日報》的一編文章中，此舉被外界解讀是官方認可她的付出，回歸娛圈復出有望呀！

范冰冰早前去西藏探望兒童。（微博圖片）

《人民日報》公開認可范冰冰致力于慈善，被外界解讀為「解禁」前奏。（圈小記微博圖片）

雖然有網友對她疑解禁有望全面復出非常反感，但其實大部分網友則認為「知錯能改善莫大焉」比較重要，認為做慈善是一件非常不容易的工作，她不斷致力于公益，有如此堅持的愛心是非常了不起的。