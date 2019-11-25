Camila首談與Shawn Mendes的戀情　自爆4年前已對男友一見鍾情

歌手Shawn Mendes跟Camila Cabello自7月開始就經常被外國傳媒拍得甜蜜拍拖，更在街上旁若無人地擁抱兼接吻。日前兩人一同出席American Music Awards，期間在表演合唱歌《Señorita》時的親密互動再次成為全場焦點。其實兩人不時在Instagram上放閃，亦曾試過上載接吻片段，可惜惹來不少粉絲直指此舉動過了火，更愈來愈多人討厭兩人在一起。

其實Shawn Mendes同Camila Cabello的緋聞已經傳出多年，但兩人一直堅稱只是朋友，直至合唱歌曲《Señorita》後，不時被外國傳媒拍到約會的照片，才讓戀情浮面。早前女方接受音樂雜誌《Rolling Stone》訪問時，高調公開跟Shawn Mendes相戀的過程，原來兩人都經歷過波折，更互相錯過了4年。她直言4年前合作歌曲《I Know What You Did Last Summer》時，已經對Shawn Mendes一見鍾情，但可惜兩人年紀還輕，在事業上正面對強大壓力，所以一直都沒有拍拖，卻Keep住戀人未滿的關係，直到合唱《Señorita》才令兩人愛火重燃。