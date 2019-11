Camila首談與Shawn Mendes的戀情　自爆4年前已對男友一見鍾情

歌手Shawn Mendes跟Camila Cabello自7月開始就經常被外國傳媒拍得甜蜜拍拖,更在街上旁若無人地擁抱兼接吻。日前兩人一同出席American Music Awards,期間在表演合唱歌《Señorita》時的親密互動再次成為全場焦點。其實兩人不時在Instagram上放閃,亦曾試過上載接吻片段,可惜惹來不少粉絲直指此舉動過了火,更愈來愈多人討厭兩人在一起。

其實Shawn Mendes同Camila Cabello的緋聞已經傳出多年,但兩人一直堅稱只是朋友,直至合唱歌曲《Señorita》後,不時被外國傳媒拍到約會的照片,才讓戀情浮面。早前女方接受音樂雜誌《Rolling Stone》訪問時,高調公開跟Shawn Mendes相戀的過程,原來兩人都經歷過波折,更互相錯過了4年。她直言4年前合作歌曲《I Know What You Did Last Summer》時,已經對Shawn Mendes一見鍾情,但可惜兩人年紀還輕,在事業上正面對強大壓力,所以一直都沒有拍拖,卻Keep住戀人未滿的關係,直到合唱《Señorita》才令兩人愛火重燃。