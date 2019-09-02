Shawn Mendes極限情挑Camila Cabello！連Taylor Swift都失控尖叫

除了加拿大人氣偶像男歌手Justin Bieber終於確認「要在9月與Hailey Baldwin舉辦正式婚禮並送出邀請函」之外，現在演藝圈時下討論度最火熱的情侶檔，莫過於就是21歲的超人氣小鮮肉歌手Shawn Mendes與Camila Cabello之間的緋聞了！就在早前美國盛大舉行的2019 MTV音樂錄影帶大獎上，Shawn Mendes現場合體Camila Cabello性感表演單曲〈Señorita〉，火辣的場面連他們共同的天后好友Taylor Swift都快要承受不住！

Shawn Mendes、Camila Cabello公然在舞台上調情！（Youtube@MTV）

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今年獲得了MTV音樂大獎「最佳合作」獎項的Shawn Mendes和Camila Cabello，在頒獎典禮上就親自同台演唱了〈Señorita〉，這兩位當紅年輕歌手演唱過程中的舉止曖昧，近距離磨鼻子互動的場面令許多網友為之瘋狂，被大量粉絲封為是「今年VMA最有看頭的演出」。

不過事實上不只是我們為Shawn Mendes與Camila Cabello的表演感到激動，事實上MTV也錄下了現場明星目睹「Shawn Mendes台上調情Camila Cabello」場面的直接現場反應。我們可以看見Taylor Swift興奮到立刻跟閨蜜尖叫摀心，Sophie Turner也開心到狂甩老公喬Joe Jonas的手，而Bebe Rexha更是激動到四處「呼天喊地」，這些明星的反應全都被錄了下來。

Taylor Swift興奮到立刻跟閨蜜尖叫摀心。（Twitter@Video Music Awards）

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不只是在MTV音樂錄影帶大獎的舞台上，事實上前幾天當Shawn Mendes於紐約舉辦演唱會時，緋聞女友Camila Cabello也親自到場，並在台下以充滿愛意和崇拜的眼神全程觀賞Shawn Mendes的演出。這一對2019最受矚目的全新明星情侶檔，真的是讓美國演藝圈都為他們兩人之間的戀情發展為之瘋狂了！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】