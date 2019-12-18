【安眠書店】變態癡漢為愛再殺人　「翻生」前度回歸反跟蹤兼報仇

原本在Lifetime頻道播出的愛情懸疑劇《安眠書店》（YOU），首季自今年初在Netflix上架後，劇迷反應熱烈，更創下一星期有4千萬觀看率的好成績，為了延續這股變態情人熱潮，Netflix接手開拍第二季，並即將於本月26日Boxing Day上架，Netflix終於在周二（17/12）發布正式預告。

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在預告中能夠看到Joe又再次為愛殺人。（影片截圖）

在片場兩分半鐘的預告，劇迷能看到變態男主角Joe Goldberg（Penn Badgley飾）在殺掉女友Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）後，由紐約搬到去洛杉磯，並改名為Will，希望能夠拋開過去重新生活。他遇上對社交媒體不感興趣的Love Quinn（Victoria Pedretti飾），兩人更展開了戀情，不過同時Joe的前度Candace（Ambyr Childers飾）突然現身，令他陷入不堪回首的過去。另外，在預告中除了見到Candace試圖逃離Joe的魔爪及狂奔的畫面外，還看到Joe又再次殺人的畫面。

監製指新一季不會炒冷飯 走進Joe的黑暗內心

雖然在預告中看到Joe對第二季女主角Love的變態癡戀行為，不過節目監製Sera Gamble接受外國傳媒訪問時透露新一季不會重複首季的模式，因為觀眾在首季清楚了解到Joe的為人，所以今次是希望大家能夠深入了解他黑暗的內心世界：「我總是覺得一部劇的第二季是個機會去擴展和深入整個故事，但這也要承擔更多的風險，因此第二季是完全不同的挑戰。」