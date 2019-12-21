【獅子王】迪士尼經典音樂劇香港上演　陪伴港人過聖誕迎新年

迪士尼著名經典音樂劇《獅子王》國際巡演 – 香港站，由2019年12月18日到2020年1月12日假亞洲國際博覽館Arena以特別設置的「劇場形式」合共公演31場，陪伴香港人一起渡過溫馨聖誕，並迎接2020年的來臨，對於整個《獅子王》團隊上上下下，今次香港站巡演更加別具意義。

王敏德全家出動撐場，包括女兒王麗嘉、妻子馬詩慧、女兒王曼喜。（陳志嵐攝）

經過12月18、19日優先場演出，圈中不少名人明星已率先近距離感受《獅子王》的魅力，並於個人社交網站分享感受，獲得一致好評；現場觀眾同樣看得投入，兩晚優先場完結，一眾演員走出台前謝幕，均獲得全場如雷掌聲。12月20日《獅子王》國際巡演香港站正式公演，為隆重其事，大會安排了酒會及紅地氈儀式，除吸引半百傳媒前來採訪空前盛況，多位演藝界名人明星，亦專程來到佈置獨特、彷如置身獅子王國的亞洲國際博覽館朝聖，場面相當熱鬧。

點擊圖輯睇仲有邊個到場？

+ 21 + 20 + 19

Disney Theatrical Productions主席及監製Thomas Schumacher 說：「《獅子王》巡演已踏入第22年，我們很高興能將這個世界知名的舞台製作帶到香港，Julie Taymor及其出色的創作團隊將宏偉、壯麗而別出心裁的製作在舞台上活靈活現，同時我們很高興《獅子王》能夠得到香港人的共鳴！」