迪士尼著名音樂劇《獅子王》香港上演　小肥、馮允謙齊撐場

迪士尼著名經典音樂劇《獅子王》國際巡演 – 香港站,由2019 年12 月18 日,到2020 年1 月12 日合共上演31 場,陪伴香港人一起渡過溫馨聖誕,並迎接2020 年的來臨,對於整個《獅子王》團隊上上下下,今次香港站巡演,更加別具意義。

《獅子王》多個經典場口率先上演,包括《He Lives in You》、《Circle Of Life》、《Can You Feel The Love Tonight》等,讓媒體深入了解整個音樂劇場的舞台設計、服裝、音樂和舞蹈,並將音樂劇場提升至嶄新的藝術境界;《獅子王》中幾位主要演員,包括飾演男主角辛巴的Jordan Shaw、扮演娜拉的Amanda Kunene、 演出木法沙的Mthokozisi Emkay Khanyile在演出完畢後,亦開心分享參與《獅子王》巡演的點滴,以及首次來港公演的感想。

《獅子王》首度空降香港,為隆重其事,12 月20 日首場公演當天,於亞洲國際博覽館內將舉行酒會及紅地氈儀式,邀請圈中名人明星前來,包括:歌手小肥,馮允謙,鄭文,王曉君,歐陽妙芝等參與這場城中盛事,《獅子王》團隊所有人,對今次香港站演出,同樣充滿熱切期待。

《獅子王》能夠成為家傳戶曉的經典劇目,人性化的故事,高水準的舞台、道具、音效,造就《獅子王》能夠邁向22 年、長做長有的神話。國際巡演由2018年3月起在馬尼拉正式展開,及後陸續造訪新加坡、南韓、台灣、泰國等亞洲地區,並屢破票房紀錄。別樹一幟的壯觀製作,令人聯想起非洲廣闊的大草原和獨特的動物角色。音樂劇包括大量非洲音樂、語言及風俗,合共31場的香港站演出,保證讓觀眾彷如親歷野生其境。