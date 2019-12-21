AKB48姊妹團19歲甜美系成員邱品涵　接棒Twice周子瑜登紅白舞台

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向來是日本歌手指標的《NHK紅白歌合戰》節目邁入70周年，日本天團女團AKB48也是演出嘉賓之一。AKB48近年發展海外姊妹團，備受矚目的TPE48在2018年完成甄選，海外姊妹團的成員們亦將一起演出，隸屬AKB48 Team TP（因合約問題TPE48改名AKB48 Team TP）的19歲台灣成員邱品涵被選中登上NHK紅白歌合戰，是繼歐陽菲菲、鄧麗君、翁倩玉、徐若瑄、周子瑜等人後，第6位登上紅白舞台的台灣藝人。

邱品涵為AKB48 Team TP成員，樣貌甜美。（Instagram／@pinhan_akb48teamtp）

AKB48 Team TP原有35名成員，經公司內部評選後選拔出13位優秀成員，透過秘密集訓，嚴格要求團員的舞蹈、歌唱品質，每日的作息皆有嚴格規定，再配以規律的健身計劃，很是不容易。今年19歲的邱品涵，2015年參與AKB48台灣徵選，成為AKB48台灣研究生在台培訓，長相甜美的她在第三階段人氣投票中獲得最高票數晉級，2018年3月10日正式成為TPE48成員，同年8月因為合約問題TPE48改名成立的AKB48 Team TP正式亮相。

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