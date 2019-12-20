【多圖】TWICE子瑜完美扮演貝兒公主　高顏值美貌撼Emma Watson

韓國女團TWICE近日受盡私生飯問題困擾，就連粉絲都一同擔心。近日JYP娛樂終於再公開新一輯幕後拍攝花絮照，好讓粉絲見到9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛，放鬆一下心情。當中穿起黃色長裙的子瑜Cosplay貝兒，實在是靚到不得了！

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子瑜打扮成貝兒公主，散發着高貴優雅的氣質。（JYP）

早前TWICE為見面會週邊拍攝了一系列古典宮廷風的造型照，可是由於照片只用在周邊產品上，因此粉絲不買便難以擁有。日前官方終於公開一系列的花絮照，令粉絲非常驚喜外，大家又再一次被子瑜的美貌驚艷到！

穿上黃色背心長裙的子瑜，配黃色手袖，梳起丸子頭就像活演迪士尼公主貝兒（Belle）一樣。提起貝兒，相信不少讀者都會想起曾出演電影《美女與野獸》真人版，當中扮演貝兒一角的Emma Watson，二人散發着不一樣的味道，可是同樣顏值爆燈。

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對比一下Emma Watson扮演的真人版貝兒公主。（劇照）

除了子瑜外，其餘8位TWICE成員的打扮亦相當吸睛。Momo和定延穿上高貴套裝，大露美腿外，穿上藍色連身裙的娜璉亦不難讓粉絲聯想起另一迪士尼角色睡公主。而多賢身穿粉紅色連身裙後，散發出少女可愛的感覺，就像從富家出身的小女兒一樣惹人喜愛。

坐在最右邊的多賢很像富家女兒吧？（JYP）