《魔戒》美劇版急招募「性格演員」演半獸人　劇組：愈多毛愈好！

近年美劇製作質素幾乎拍得住荷里活大製作，早前Amazon宣布會將魔戒系列電影拍成五季劇集，並預計在2021年上架，令一眾魔戒迷引頸以待。有消息人士透露，最近劇組就公開全球招募另類演員，並希望找到合適人選去飾演劇中的半獸人和妖精，如果閣下自問算多體毛、牙齒不夠齊的話，可以考慮前往試鏡！

相信好多粉絲都希望能夠在劇集系列中看到哈比人的蹤影。（電影《魔戒》劇照）

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相信好多粉絲都希望能夠在劇集系列中看到哈比人的蹤影，可惜在早前官方Twitter發佈的《魔戒》地圖中，首季故事背景將設定在「第二紀元」（The Second Age），是距離電影系列三千多年前，而在中土世界（Middle-earth）Númenor這個地方將會是首季的主要舞台。至於劇情方面，現時能夠推斷出的就是創造魔戒的魔王Sauron的崛起。

至於演員陣容方面，暫時只知在HBO神劇《權力遊戲》中飾演Benjen Stark的Joseph Mawle將會飾演反派主角魔王Sauron，而Markella Kavenagh將會飾演名為Tyra的角色，不過劇組就急需尋找「醜人」做半獸人（Orcs）及妖精（Golblin）。

奧克蘭Casting公司BGT Actors Models & Talent在Facebook出Post招募演員。（Facebook截圖）

一間奧克蘭Casting公司BGT Actors Models & Talent在Facebook出Post，目標要尋找身高5尺以下，或者高過6尺的人參演，而合適人選更必須擁有獨特的鼻子或皺紋，不同種族都沒有問題。該公司補充指如果閣下擁有超多毛髮、雀斑、沒有牙齒等，又或者長得比較奇特的話，呼籲大家踴躍試鏡。要在劇中飾演半獸人絕對不是一件輕鬆的事，所以成功被挑選的演員的薪酬是每日能夠賺取到148英鎊，約1500港元，而且包膳食，更能夠去到澳洲、紐西蘭或者其他地方拍攝！至於為何要特別尋找奇怪面孔來飾演半獸人，有消息指原因是劇組能夠在化妝方面就可以節省時間及花在特效上的Budget。