《魔戒》美劇版預計2021年有得睇　劇組還原電影場景到紐西蘭開拍

首部魔戒系列電影《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)已經是18年前上映,Amazon於2017年宣布會將一系列拍成共5季的劇集,更耗資近40億美元完成兩季拍攝,單是版權費已經耗資5億,《魔戒》有機會是史上最貴的電視劇。據外國傳媒報道,Amazon宣布劇集版將會跟電影取景地一樣,去到紐西蘭進行拍攝,並預計2021年上架。

《魔戒》美劇版就由《星空奇遇記4》編劇J.D. Payne及Patrick Mckay執筆,而其餘編劇團隊實力成員包括《Breaking Bad》的Gennifer Hutchison、《Stranger Things》的Justin Doble及《The Sopranos》的Jason Cahill。從官方Twitter發佈的《魔戒》地圖中,首季故事背景將設定在「第二紀元」(The Second Age),是距離電影系列三千多年前,而在中土世界(Middle-earth)Númenor這個地方將會是首季的主要舞台。至於劇情方面,現時能夠推斷出的就是創造魔戒的魔王Sauron的崛起。

創造魔戒的魔王Sauron。(電影劇照)

早前Amazon發言人曾表示劇集不會直接翻拍電影的劇情,而是根據原著作出適量的改編。編劇J.D. Payne及Patrick Mckay日前在發出聲明指,當他們要尋找中土世界第二紀元的拍攝地點時,大家都知道需要找一個同時擁有海岸、森林和山脈的地方,雖然有消息傳出過很大機會在蘇格蘭拍攝,但最後劇組就挑選了紐西蘭。

至於演員方面,暫時已知的就是澳洲新星Markella Kavenagh將會飾演名為Tyra的角色,憑Netflix互動電視單元電影《Black Mirror:Bandersnatch》的Will Poulter亦會參演出,而在電影中飾演Gandalf的Ian McKellen亦公開表示很有興趣參演。另外根據劇情,由姬蒂白蘭芝Cate Blanchett飾演的精靈Galadriel都會出現在電視劇中,但還未有消息指出她會參演。