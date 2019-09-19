《魔戒》美劇版預計2021年有得睇　劇組還原電影場景到紐西蘭開拍

首部魔戒系列電影《魔戒首部曲：魔戒現身》（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）已經是18年前上映，Amazon於2017年宣布會將一系列拍成共5季的劇集，更耗資近40億美元完成兩季拍攝，單是版權費已經耗資5億，《魔戒》有機會是史上最貴的電視劇。據外國傳媒報道，Amazon宣布劇集版將會跟電影取景地一樣，去到紐西蘭進行拍攝，並預計2021年上架。

《魔戒》美劇版就由《星空奇遇記4》編劇J.D. Payne及Patrick Mckay執筆，而其餘編劇團隊實力成員包括《Breaking Bad》的Gennifer Hutchison、《Stranger Things》的Justin Doble及《The Sopranos》的Jason Cahill。從官方Twitter發佈的《魔戒》地圖中，首季故事背景將設定在「第二紀元」（The Second Age），是距離電影系列三千多年前，而在中土世界（Middle-earth）Númenor這個地方將會是首季的主要舞台。至於劇情方面，現時能夠推斷出的就是創造魔戒的魔王Sauron的崛起。

創造魔戒的魔王Sauron。（電影劇照）

早前Amazon發言人曾表示劇集不會直接翻拍電影的劇情，而是根據原著作出適量的改編。編劇J.D. Payne及Patrick Mckay日前在發出聲明指，當他們要尋找中土世界第二紀元的拍攝地點時，大家都知道需要找一個同時擁有海岸、森林和山脈的地方，雖然有消息傳出過很大機會在蘇格蘭拍攝，但最後劇組就挑選了紐西蘭。

至於演員方面，暫時已知的就是澳洲新星Markella Kavenagh將會飾演名為Tyra的角色，憑Netflix互動電視單元電影《Black Mirror：Bandersnatch》的Will Poulter亦會參演出，而在電影中飾演Gandalf的Ian McKellen亦公開表示很有興趣參演。另外根據劇情，由姬蒂白蘭芝Cate Blanchett飾演的精靈Galadriel都會出現在電視劇中，但還未有消息指出她會參演。