【魔戒】恐怖整形耳朵外國大熱　人類為變精靈冒險削尖耳仔

身體改造文化源遠流長，不少人為讓身體變成自己喜愛的造型，不惜花上巨款去大改造及整形，而近年的趨勢是把耳朵改造，目的就是要讓他自己看起來更像《魔戒》（The Lord of the Rings）中的精靈族人。

由奧蘭度布林飾演的勒苟拉斯就是精靈族人。（《魔戒首部曲：魔戒現身》劇照）

高風險手術

在70年代時期，曾有不少人自稱是精靈。然而，隨著整形外科技術急速發展，人類把他自己變成精靈模樣越來越受歡迎。正正因為受歡迎程度愈高，不少整形醫生專門為人類送上一雙代表精靈的尖耳朵。甚至有人為了選擇較便宜的手術費，而光顧未經許可的整形醫生。不少整形醫生坦言，就算是光顧專業的整形醫生，耳朵整形也是一個高風險手術。

Luis Padron接受多個整形手術，終於變成精靈。（luispadron.elf Instagram 擷圖）

迷上整形原來關校園欺凌事

來自阿根廷布宜諾斯艾利斯的Luis Padron一直對幻想生物有著濃厚興趣，年輕時，會透過科幻電影《魔幻迷宮》（Labyrinth）及《The NeverEnding Story》，來忘記他在校內遭欺凌的事情。待他長大後，引起了對角色扮演的興趣，並且開始漂白他的頭髮和皮膚，使他自己看起來更神秘。為了完美地變成精靈，他在20歲時接受了首次的整形手術，之後還陸續接受了多次手術，當中包括耳朵整形、臉頰抽脂、全身脫毛、隆鼻及一個約12,000美元的髮線手術。自此，他就不斷扮演不同精靈角色。最後，所有手術合共約54,000美元（42萬6,700港元）。

Mara Kristine的耳朵傷口曾突然鬆開，要再次縫合起來。（網上擷圖）

整形醫生都拒絕做這手術

雖然耳朵整形聽起來非常簡單，然而製造精靈耳朵的工作非常複雜及昂貴。有整形外科醫生為該手術定價2,500美元到7,000美元不等。然而由於耳朵整形手術非常複雜，有整形外科醫生拒絕做這手術。因為手術受感染的風險很高，曾有一位女士接受整形手術後，耳朵出現併發症及受感染，終身承受痛楚。據英國《每日郵報》報導，22歲的Mara Kristine自從接受了耳朵整形手術後，她不斷出現偏頭痛。某天當她在清理耳朵縫線時，該傷口突然鬆開，她不得不再次將她的耳朵縫合起來。可見人類為了變成精靈，成本非常大。