陶晶瑩借老公鬧交靈感寫書　大賣近萬本兼獲封「台灣東野圭吾」？

台灣知名主持人陶晶瑩（陶子）21日舉辦新書《二十一》發布會，她首度挑戰創作長篇科幻小說，坦言這類書籍是台灣出版界最難挑戰的題材。不過《二十一》銷量開紅盤，已經三刷賣出近萬本，粉絲更封陶子是「台灣東野圭吾」。

《二十一》描述家庭主婦長期遭到漠視，決定以機械人替換家庭成員。陶子分享創作靈感來源，竟是去年和老公李李仁大吵一架的結果。當時他們去峇里島慶生，李李仁帶的平板電腦被陶子收埋，令李李仁嬲到想報警，抓狂大叫：「我打電動干妳屁事！」讓陶子動念把這個故事寫下來，還先講給2個小孩聽。

寫過多本散文的陶子首度挑戰長篇科幻小說，對自己要求甚高，希望呈現一個錯綜複雜的故事（《二十一》Readmoo讀墨電子書官方宣傳照）

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寫過多本散文的陶子首度挑戰長篇小說，對自己要求甚高，希望呈現一個錯綜複雜的故事。她成功寫出《二十一》，一舉登上暢銷書排行榜，接下來還想繼續寫別的故事。只是因為書中描述性愛場景，陶子一度猶豫要不要讓青春期的女兒荳荳閱讀。但荳荳非常捧場，在新書出版前就主動想花錢購買，讓陶子忍不住笑說：「她近2年來唯二掏錢買的就是TWICE寫真照跟媽媽的書。」

李李仁也大方認購200本，以行動表示對老婆的支持。但陶子吐槽，李李仁根本不怕被她「換掉」，「看個2頁又把兒子叫去打電動了。」

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