范瑋琪等好友伴高以翔爸爸度過傷感　眾人一個暗示動作感動網民

台灣藝人高以翔於上月底在拍攝內地綜藝節目《追我吧》時突然暈倒昏迷，送院搶救後不治離世，消息震驚不少人。據知，告別儀式將於本月15日舉行。高以翔圈中人緣甚好，不少藝人都有發文悼念他。而原來一眾藝人如范瑋琪和丈夫「黑人」陳建州﹑潘瑋柏﹑王力宏等好友舉辦一個聚會，陪著高以翔的父親聊天和唱歌，陪伴他度過這些時刻。

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眾人一起指著「G」字的吊飾，似是一起懷念高以翔。（Instagram@fanfan）

范瑋琪在IG發文貼出於周二（10日）一大班好友跟高以翔的爸爸聚在一起的合照，而且范瑋琪和王力宏等也一起唱出《Hey Jude》送別好友。現場的佈置非常有聖誕氣氛，有聖誕節和很多小燈泡，而重點是窗戶掛著一個大型「G」字的掛飾，似是代表著高以翔的英文名Godfrey的第一個英文字，大合照中，眾人更指著那個掛飾，好像他仍和大家共度佳節一樣，場面感動。

范瑋琪在IG的發文留言寫著︰「陪以翔的爸爸聊聊天唱唱歌，今晚真的是好特別的一晚，神說《喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨頭枯乾》我想GODFREY 希望我們每一個人，包括他最愛的家人，朋友，都要喜喜樂樂的過每一天，唯有如此，他才能安心的離開，去最快樂最無憂無慮的地方！很想念你，真的，很快我希望我們能在天上繼續做家人，做彼此的兄弟姐妹。」