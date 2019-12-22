【丫鬟大聯盟】主角黃心穎缺席宣傳　監製歐耀興：暫時唔會搵佢

無綫新劇《丫鬟大聯盟》將於12月30日開播，久違了的古裝喜劇，未播就已經令人期待。日前劇集宣傳活動上，監製歐耀興接受《香港01》訪問時，就介紹了劇集看點：「呢套係一套睇落好輕鬆嘅愛情喜劇，一班丫鬟喺黃心穎同湯洛雯帶領之下，搞出好多好笑嘢出嚟。」

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《丫鬟大聯盟》一眾演員出席宣傳活動。（葉志明攝）

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監製歐耀興續說：「有丫鬟就自然有少爺，當中洪永城就好出位，好聰明，又唔讀書又專搞搞陣。佢老豆又好搞笑，專同啲丫鬟搞搞陣，當然，係樂而不淫嗰隻。」哪一位藝員最好笑？「洪永城、湯洛雯幾個主角都做得好好。劉思希個角色都好好，做得好收放自如，有幾場要性感少少，色誘謝東閔，嗰幾場都做得好好笑。」

日前劇集宣傳依舊未見黃心穎出現。（IG@jacquelinebwong）

主角之一的黃心穎日前仍然未有出席劇集宣傳活動，監製歐耀興接受《香港01》訪問就說：「暫時嚟講，喺我角度就想畀佢靜一靜會好啲，唔想畀額外壓力佢，所以我計劃入面，（劇集宣傳）暫時唔會搵黃小姐住。」不怕主角缺席宣傳，會有影響？「唔會，你睇下今日大家都落力宣傳，其實都幫到個劇集，其實只係小問題。」有沒有刪黃心穎在劇中的場面？「我冇刻意因為呢件事，而影響劇情，我冇因為呢件事而去修改。」