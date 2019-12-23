【多圖】三女之母徐淑敏35歲保養得宜　IG側身相激似2字頭極後生

現年35歲的徐淑敏（Suki）在2009年時候與黃浩結婚後，於翌年3誕下長女黃心瑤，她便開始將心力放在家庭，事隔兩年徐淑敏再次懷孕並在9月時份誕下次女黃心柔，期後更發展自己的品牌生意，成為一名商人。而她在TVB的節目一一減少，在2014年1月8徐淑敏正式與無綫電視解除合約，徹底退出娛樂圈。同月徐淑敏第三度懷孕，幼女黃心誼在8月1日出生。Suki現在已不是叫徐淑敏，在2017年時候她在社交網站改名為徐菁遙

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自從甚少出現在公開活動的徐淑敏（Suki），最近有雜誌記者撞到她們一家人去了香港黃金海岸參加主題活動。但最令人驚訝的是她已經35 歲生完三個依然皮光肉滑，身型更保養得很好好，完全不像是三位孩子的媽媽。而不知不覺，她已經結婚十週年，長女已經差不10歲了。

Suki真係Keep得好好呀！（來源：sukichui_wee）

要說Suki，其實她真的是人生勝利組，她出生屋邨家庭，中學畢業後成為模特兒，然後更去參選香港小姐，雖然並沒有奪下名次，但其後TVB與她簽約，成為TVB藝人，Suki參與了不少綜藝節目，由於可愛臉孔，身材也不錯，俘虜不少網民的心。不過很快她便嫁給商人黃浩，成為富貴少奶奶。忽然富貴的她，沒有因成為富豪後放棄工作，她自創膚護品牌成老闆，而在去年她將旗下品牌以8位數字出售，再次歸隱回歸慈母生活專心照顧家庭。

你同記者講Suki20幾歲我都信！