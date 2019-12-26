【獵魔士】超人為角色瘋狂操肌　劇組爆他太大隻磨爛N套戲服

由「超人」Henry Cavill主演的Netflix原創史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher），自上星期上架後引起極大迴響，分別在IMDb及爛番茄奪得8.7和93%的好成績。劇集充滿魔法元素，亦有女巫、精靈、妖魔怪獸等角色，更有大量埋身肉搏的打鬥血腥場面，令劇迷看得熱血沸騰。當大家以為這種打打殺殺的題材只吸引到男劇迷，原來有很多女粉絲都有追劇，原因是Henry Cavill的一場出浴戲！

Henry Cavill在劇中飾演主角獵魔士。（劇照）

《獵魔士》改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名小說系列，主要講述Geralt of Rivia（Henry Cavill飾）是專門殺怪物來賺取賞金的獵魔士。他擁有異於常人的體質、恢復力及耐力，更練得超強劍法，同時還具備少許魔法能力，有助他們在戰鬥時更加靈活。可惜逃不過命運主宰，Geralt被捲入一場複雜的陰謀，更要保護養女Ciri（Freya Allan飾），而當中涉及角色之間的權鬥。由於這個整套劇都有大量打鬥，體能稍差都未必捱得住，Henry Cavill為這個角色而瘋狂操肌！

其實Henry Cavill飾演「超人」的時候就已經瘋狂操肌，不過今次有全裸出浴場面，所以他操得更加勤力。早前Cavill跟健身教練Rienzi接受外國健身雜誌《Men's Health》訪問時透露，自細已經是肥仔，自從跟教練Rienzi操肌後身形Fit了不少。Cavill公開了獵魔士的操肌訓練，他直言每天早上都會進行禁食帶氧運動，就算拍攝時間有多緊迫都會堅持，亦會以重訓來鍛鍊肌肉。兩人強調訓練的5組動作涵蓋了全身的肌肉群，包括身體後方肌肉群（Posterior Chain，包括背部、臀部以及大腿後側的肌肉群）、二頭肌及核心肌肉，不過整套動作不一定要一次過做，可以自行針對想訓練的肌肉群來操練。

不少已經火速煲完《獵魔士》的劇迷都紛紛大讚Henry Cavill的演出，更指他成功搣甩「超人」味，為大家帶來新鮮感。有大批女粉絲直言在Twitter直呼第五集中段Cavill的出浴戲非常性感，看完之後令她們很飢渴。亦有劇組人員爆Cavill太大隻而迫爆戲服，服裝設計師Tim Aslam表示Cavill因為擁有強大的肌肉而以驚人的速度磨爛皮製戲服，以致設計師要製作多套同樣的戲服讓他能夠替換。

Henry Cavill在劇中有大量打鬥場面，更使用真劍上陣。（劇照）

大家看這幕出浴戲看得開心的同時，其實Henry Cavill為了展現完美肌肉線條而犧牲不少。他近日在宣傳《獵魔士》的時候坦言節食已經夠痛苦，但最可怕的就是在拍攝出浴戲前需要脫水三天的過程。Cavill每天都要嚴格控制喝水的份量，第一日可以飲1.5公升水，第二日就減到1公升，去到第三天就一滴水都唔飲得。最慘痛的，就是因為較早前的拍攝延遲了，他要去到脫水第四天才拍攝這場戲，苦笑說：「我口渴到可以聞到附近水源的味道！」