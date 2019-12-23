【安眠書店】女主角仲癲過癡漢？　男主角JOE預告：她有躁狂一面

人氣愛情驚悚劇《安眠書店》（YOU）第二季即將於Boxing Day（26日）在Netflix上架，相信有很多劇迷都等唔切！而飾演Joe的男主角Penn Badgley早前受訪時，預告今季只會更血腥更黑暗，更暗示新女主角有機會比Joe更加癲！

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《YOU》即將在12月26日在Netflix上架。（Netflix圖片）

原本在Lifetime播出的《安眠書店》在Netflix上架後獲得極大迴響，後來由Netflix接手開拍第二季。相隔不足1年，第二季即將在12月26日上架，男主角Joe（Penn Badgley飾）殺掉舊愛Beck後，改名為Will搬到洛杉磯過新生活，並遇上新歡Love Quinn（Victoria Pedretti飾）。而Love在預告中的形象善良，令劇迷猜測究竟Joe今次會如何操控Love的生活。

不過Penn Badgley日前接受外國傳媒訪問時，表示因為大家都已經了解到Joe的為人，所以第二季會更深入去拆解他的內心世界。同時亦會放較多篇幅去描述前度Candance（Ambyr Childers飾）及新歡Love Quinn，而Candance的出現就是要提醒Joe在過去做過一些不見得光的事。至於談到Love Quinn，Badgley直言對Joe來說她是真命天女，所以Joe開始以不一樣的方式去追求對方：「你會看到Joe以一種新的方式在自身和希望中掙扎。」他續指大家所看到的Love其實只是以Joe想被看到的方式來看待人們，其實她跟Joe很相似：「大家會慢慢了解到她也有躁狂的一面！」