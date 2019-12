民選十大最討厭聖誕歌　Wham!經典《Last Christmas》竟上榜？

仲有一星期就到聖誕節,無論是電視台、電台節目、商場、店舖、餐廳等地方,都已經將Playlist換作聖誕歌,相信大家去到邊都會聽到由Wham!主唱的經典歌曲《Last Christmas》(1984),還有Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》(1994)。喜歡聽聖誕歌的人當然開心,但不喜歡的人就會覺得非常討厭,而最近有調查發現,英國人在節日期間最討厭的歌曲,竟然所有大熱金曲都榜上有名!

相信對於很多人來說,沒有聽過Wham!於1984年推出的單曲《Last Christmas》根本不算有認真過聖誕。適逢今年是《Last Christmas》的35周年,Sony Music Entertainment將這首經典歌的MV 4K重製,並上載到YouTube讓大家收看。經過重製後的《Last Christmas》MV保留了Wham!兩位成員George Michael及Andrew Ridgeley的原聲,而畫面亦非常清晰,短短推出4日就有449萬次點擊率!可惜就算歌曲在全球有幾Hit都好,在非常注重聖誕的英國人眼中卻異常地討厭,早前更在一家英國電訊公司舉辦的「十大最討厭聖誕歌」中排第5!

有不少網民在討論區上表示《Last Chrsitmas》這首歌,根本是一首傷心情歌,只是歌曲中提及到在聖誕佳節很容易會勾起與前度的回憶,加上因為節奏輕快而適合在節日中播放才會如此爆紅。亦有認真聽歌的網民直言歌詞都不太合理,加上Wham!都不算是唱得特別好聽而令人覺得討厭,更指Taylor Swift及Ariana Grande所唱的版本比較好聽。

其實除了《Last Christmas》之外,Band Aid主唱的《Do They Know It's Christmas?》、《I Wish It Could Be Christmas Everyday》及《Merry Xmas Everybody》都都成為最討厭聖誕歌首5名,而穩居榜首的,竟然是Mariah Carey主唱的《All I Want For Christmas Is You》!

Mariah仍靠聖誕歌年收50萬美元版稅

基本上,Mariah Carey已經跟聖誕節劃上等號,《All I Want For Christmas》自1994年推出後便成為每年聖誕節的指定播放歌曲,Mariah亦因這首歌爆紅。這首歌的普及程度就是每年聖誕,歌曲都會打入歐美各大音樂排行榜,而適逢作品發行剛好25年,歌曲終於在今年奪下Billboard單曲榜冠軍,而至今《All I Want For Christmas》的MV點擊率已經衝破了6億。根據外國傳媒報道,Mariah每年都會因這首歌帶來50萬美元的版稅收入,約390萬港元,完美演繹「一曲走天涯」的真諦!

