孫慧雪結婚3周年教堂行禮　兒子Riley見證父母「再婚」

孫慧雪（阿雪）與圈外人老公羅天彥（Edwin Lo）2016年12月23日結婚，婚後育有一子，3年後的同一天，阿雪與老公帶着仔仔Riley到教堂，一起接受婚姻祝聖，阿雪跟老公在教堂行禮，在天主的祝福下再結一次婚。

阿雪與老公在結婚三周年這天，做『補禮』儀式，接受上主的祝福。（IG圖片／snow711）

阿雪在IG上載在教堂接受祝聖的相片，她穿一條復古白色過膝紗裙，非常簡約優雅，她留言說：「三年前嘅今日，我哋嘅婚禮，並無選擇任何宗教儀式去進行！上星期，神父幫我哋揀咗今日接受上主嘅祝福，咁啱係我哋三周年纪念日，我哋自己其實都唔記得！有埋Riley喺度嘅婚禮，好嘈⋯⋯但溫暖♥️ #三周年紀念#同呢個人再結多次婚。」

原來阿雪老公一家都是天主教徒，而她現在正在跟老公上慕道班，她接受《香港01》訪問，說：「老公一早已經接受咗洗禮，我想堅振，而我都準備完成慕道班之後洗禮，而佢哋發現我哋行禮嘅時候並未接受天主祝福，所以我哋要做返呢個叫『補禮』嘅儀式！之前仲要上堂，有一堂上咗四個鐘，不過我地都覺得值得嘅。」

仔仔Riley見證父母「再結一次婚」，非常有意義。（IG圖片／snow711）