陳山聰赴法國影浪漫婚紗相　感激太太陪伴走過人生低潮　

陳山聰將於11月1日正式迎娶拍拖5年多的女朋友Apple。早前山聰與Apple特別飛去法國拍攝婚紗相，相中的一對準新人流露出幸福和快樂的神情，非常甜蜜。

陳山聰與Apple 拍拖5年，將於11月1日迎娶女友。

Apple 陪陳山聰走過人生低潮

陳山聰在TVB熱播劇集《金宵大廈》中首次擔正男主角大受歡迎，飾演保安員阿蕭的角色表現出色，不少網友都認為他可以問鼎今屆視帝。5年前陳山聰與何家千金何超雲分手，曾經歷過事業和愛情低谷，他在人生低潮時，遇上Apple。當時陳山聰形象插水，演藝圈容不下自己，他一度避走人群走去做月入8千的Sales。那段時間Apple一直陪伴着自己，不介意他的過去，亦不介意當下的他事業無成。

5年來，陳山聰默默耕耘，在Apple的扶持下逐步重回正軌，他的努力讓他重新備受TVB重用，在2017年台慶頒獎禮上，陳山聰終於奪得入行以來第一個「最佳男配角」獎項。曾經失去所有，令他更懂得珍惜現在所擁有的一切。

赴浪漫法國影婚紗相 給太太一個美好難忘回憶

山聰表示：「其實我同太太拍拖呢5年入面，我都冇為太太做過啲咩浪漫嘅事，依家終於要結婚喇，所以我好想帶佢去一個好浪漫嘅地方影相補數，希望畀到佢有個美好回憶。法國係一個我相信大部份女仔都會鍾意嘅地方，加上太太以往都未去過法國，所以好想同佢喺呢度，影一輯靚靚婚紗相，成為我同佢之間一個最美好同難忘嘅回憶。」

圈中好友仗義幫忙 成就一輯浪漫婚紗相

山聰在圈中好友眾多，今次拍攝婚紗相多得好多兄弟姊妹的幫忙，令他能夠用最有限的預算，做到最佳、最滿意的效果。山聰說：「攝影師Frankie係幫袁偉豪影寫真嘅攝影師，亦係我哋嘅好朋友。化妝師同髮型師都係一向合作開嘅兄弟班，服裝方面，多得胡杏兒穿針引線，佢哋婚紗店送咗一套由老闆親自設計嘅婚紗，連裙上面嘅喱士都係由法國運返嚟做。大家都知我係貪靚鬼，我套禮服係買嘅，好彩有蘇永康先生同佢太太仗義幫忙，我先得到呢套好有型嘅禮服。」

陳山聰表示11月1日的婚禮以簡單形式進行，最重要是家人同最好的朋友在場，與他們分享喜悅，就是最美好的一晚。

山聰經常會帶Apple（右6） 出席好友聚會。（IG圖片／benontheroad）