【黑市】首拍靈異題材驚到失眠　吳海昕：要準備定辟邪手鏈！

ViuTV全新劇集《黑市》將於周三晚（25日）起，逢星期一至五晚上9時30分播放；劇集以不同題材探討人性黑暗面，帶領觀眾走進暗黑世界。《黑市》合共20集，每集一個單元，將於周五 （27日）播出的單元劇《電梯》由吳海昕（Sofiee）飾演一位單親媽媽，劇情講述其女兒因貪玩而獨自乘搭大廈升降機，而當升降機門再次打開時，女兒卻不見蹤影，Sofiee及後發現女兒的離奇消失或與多年前升降機內發生的拐帶小孩命案有關，於是她決意打開藏於升降機中的異度空間，營救女兒。

吳海昕首拍靈異題材電視劇感到生疏。（劇照）

Sofiee表示她從未拍過靈異題材的劇集，所以於拍攝前一晚緊張到失眠，她更透露預先拜託經理人準備辟邪手鏈及項鏈，不過為求造型更貼合劇情，最終都沒有佩戴，自認膽小的Sofiee又自爆她要拖實劇中女兒壯膽：「我同小妹妹講如果佢去到後巷或者𨋢口記住要拖實我，但實情係我自己好驚，拖住佢會有安全感啲！」

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Sofiee大讚劇中女兒乖巧：「頭先拍攝場地好熱，但佢竟然將手上攞住嘅風扇仔轉過嚟吹住我，真係好乖！」被問到會否考慮當媽媽，Sofiee立刻耍手兼擰頭，自言現階段要專心發展事業，笑指靠演戲便可過足「媽媽癮」，盡情釋放母愛。