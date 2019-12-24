【黑市】ViuTV顛覆傳統聖誕播驚慄劇　陳啟泰王貽興演繹都市鬼故

聖誕節即將來臨，理論上各大電視台都會推出溫情洋溢的節目應節，不過ViuTV卻大唱反調，將於聖誕節正日（12月25日）推出驚慄單元劇《黑市》，由陳啟泰、王貽興、陳國邦、詹昊宸（本名：詹瑞文）、楊偲泳（Renci）、駱振偉、陳俞希、MIRROR成員等藝人上演20個港式靈異故事，為觀眾帶來黑色聖誕。

ViuTV驚慄單元劇《黑市》將於聖誕節正日首播，演員陣容相當龐大，其中一人包括陳啟泰。（《黑市》畫面）

回味恐怖都市傳說

香港有不少街知巷聞的都市傳說，回想起箇中情節，相信不少人都會冷汗直流。《黑市》為觀眾重溫多個香港著名都市傳說，當中觀眾最熟悉的必定是《碟仙》和《鬼胎》。《碟仙》講述數名學生在盂蘭節（農曆7月14）當日，欲透過通靈遊戲「碟仙」，了解老師的死因，但真相還未水落石出，卻發生一連串怪事；《鬼胎》則講述一名女子渴望懷孕以挽留男友，雖然她如願以償，家中卻開始出現怪事，例如聽到女孩笑聲，還有衣櫃上出現小孩手印，令她懷疑自己懷有鬼胎。

相信香港觀眾對《碟仙》不陌生。（《黑市》畫面）

MIRROR的Stanley有份參演《碟仙》。（《黑市》畫面）

《碟仙》劇照

香港觀眾對《碟仙》和《鬼胎》故事瞭如指掌，不過《黑市》會如何演繹這些家傳戶曉的故事？又會否在這些故事中加入新元素？觀眾必然非常好奇。

《鬼胎》同樣是香港觀眾耳熟能詳的都市傳說之一。（《黑市》畫面）

《鬼胎》劇照

反映香港問題的港式驚嚇故事

除此之外，《黑市》還會送上全新驚嚇故事，令觀眾大嚇一跳之餘，亦反映現時香港社會問題，例如《心靈寫真》以KOL勇闖鬼屋拍片「呃Like」為題材，突顯時下年青人會做出大膽、甚至瘋狂的行為來增加其他人對自己的關注；另外，單元《地縛靈》的故事則是香港人因樓價高企而被迫住劏房，有人為了擺脫劏房，於是假裝參觀豪宅，然後在該處自殺，希望死後可以住豪宅，從而引申出香港土地供應問題，香港觀眾必定有所共鳴。

《黑市》12月25日起，逢星期一至五晚9時30分於99台ViuTV首播，想度過不一樣聖誕節的觀眾，屆時必定要留意《黑市》播出。

《心靈寫真》以KOL勇闖鬼屋拍片「呃Like」為題材。（《黑市》畫面）

單元《地縛靈》由岑珈其主演，大談香港土地供應問題。（《黑市》畫面）

《心靈寫真》及《地縛靈》劇照