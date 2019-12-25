【多圖】「最美趙敏」薄紗裙上陣超靚　陳鈺琪連奪三獎

去年內地推出新版《倚天屠龍記》大受歡迎，其中飾演趙敏的陳鈺琪更一夜之間爆紅，更被網友封為「最美趙敏」。正因為該劇在海內外取得好成績關係，使陳鈺琪在各大盛典中勇奪獎項獲得肯定。除此之外出席頒獎禮的她一身打扮亦是亮點所在，走清新路線的她搭配個人優雅氣質，盡顯青春活力與甜美Feel，獲網友稱讚直言似足仙女，完全是不食人間煙火的仙女。

陳鈺琪因為趙敏而大受歡迎。（《倚天屠龍記》微博圖片）

現年27歲的陳鈺琪最近馬不停蹄出席各大盛典，早前身穿粉紅色薄紗Tube Dress現身《中國電視好演員盛典》非常迷人。梳起丸子頭的她簡單俐落，整個人散發出清新優雅氣質，在紅地氈上大勝22歲的關曉彤。事關當日關曉彤同樣身穿Tube Dress，不過未知是否衣服過細還是她肥的關係，上圍兩側出現了兩大坨肥肉，非常恐怖。在是次盛典中陳鈺琪憑《倚天屠龍記》一舉奪得兩大獎項包括《中國電視好演員優秀演員》與《最佳網劇女演員》獲得大家肯定。

陳鈺琪的打扮完勝關曉彤。（余果﹑科技瘋匯微博圖片）

除此之外，近日亮相《金骨朵網絡影視盛典》的她亦非常吸睛，身穿藍色深V紗裙，再搭配波浪捲髮的她，整個人非常飄逸帶出小性感一面，亦給人一種活力四射的Feel，高顏值與好身材令不少人稱羨。在是次活動中她亦憑趙敏一角奪得《年度突破女演員獎》，接二連三因劇集奪獎她都感到興奮，並在個人微博感謝大家：「感謝倚天感恩一切。謝謝每一個支持我的你們。」不少粉絲都替她感到開心。

陳鈺琪今年因為劇集《倚天屠龍記》取得好成績。（FashionWeek 微博圖片）