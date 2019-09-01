【2019古裝劇女神】彭小苒紅衣Look最搶眼　祝緒丹陳鈺琪各有千秋

2019年已經過了一大半，在過去這些日子中推出了不少古裝電視劇，其中有四部劇集就最受觀眾歡迎、最能引起討論，包括《東宮》﹑《九州縹緲錄》﹑《倚天屠龍記》﹑《新白娘子傳奇》，當中的女主角紅遍大江南北，其古裝扮相造型更令人印象深刻，獲網友封為是本年度古裝劇女神之一。但憑《倚天屠龍記》趙敏一角走紅的陳鈺琪就似乎略勝一籌，甜而不膩的外貌深受網友青睞，目前是大家心目中古裝劇女神第一名。

彭小苒因為《東宮》大受歡迎。（微博圖片）

今年年初播出的《東宮》大受歡迎收視一直高企不下，連豆瓣電視劇頻道都給予7.5分的高分，劇集改篇自作家匪我思存的同名小說，由於內容大致上按照原著的方式拍攝，所以網友都給予高度讚賞。其中新生代女星彭小苒飾演的曲小楓，天真無邪古靈精怪的個性甚是吸引人，五官立體精緻的她戲中是少數民族西州的九公主，長相非常有西域的美感。

特別在於她穿鮮紅色衣服時的畫面特別吸引人，在沙漠中騎着馬兒奔跑，沙風吹向她隨着紅衣飄飄，天真可愛的模樣令人甚是心動，絕對會令人無法忘懷她紅衣絕艷的風采，網友亦紛紛留言：「見過的最美的紅衣少女」﹑「又美又靈」﹑「有一種靈動的嬌美」……絕對會使人見之難忘。

宋祖兒天真感十足大受歡迎。（微博圖片）

而同是新生代女星的宋祖兒亦令大家眼前一亮，其主演的《九州縹緲錄》同樣大受歡迎。飾演寧州羽族公主的她活潑開朗敢愛敢恨，同她現實中的個性差不多，總是散發着少女的天真與歡喜。其中有一幕她在神廟中跳舞，穿着深藍衣的她婀娜多姿，眼神顯得非常無辜，特別是她的側臉非常好看，此幕令觀眾非常印象深刻，使她成為大家心目中古裝劇女神之一，網友都好喜歡她的無辜感：「祖兒的顏我真的服氣」﹑「女神好美」，非常吸眼球。

鞠婧禕氣質型取勝。（微博圖片）

而另一新生代女星鞠婧禕主演的《新白娘子傳奇》亦同樣廣受關注。在劇中飾演白素貞的她氣質盡現，仙氣飄飄的模樣非常吸睛。時常身穿一襲白素衣的她言行舉止非常溫柔，一雙無辜眼睛顯得無害，而且笑容甜美好快令觀眾投入她的懷抱當中。

有4000年難得一遇美女之稱的她，其實扮演什麼都是絕美。但她的美並不是如宋祖兒、彭小苒般的靈動美，而是氣質型的美女可愛感濃厚一點，所以在網友心中她就是大家的小仙女，氣質是她的必殺技。

陳鈺琪的美是甜而不膩。（微博圖片）

雖然她們各有各不同的美，但始終不及憑《倚天屠龍記》女主角陳鈺琪的外貌吸引。皆因飾演趙敏的她擁有清麗容顏，集氣質與靈動美一身，特別在她身上多了一份擁有男子氣概的英氣，所以她將趙敏演得入型入格，幾乎就似從小說中走出來的趙敏似的，所以令觀眾印象深刻。

事實上她的長相是甜而不膩型的，意謂耐看性十足並不是屬於曇花一現的美女，所以網友對她有極高的評價。一致性認為英氣就是她取勝的地方：「長相英氣漂亮」﹑「又美又活潑可愛」﹑「古裝現代皆宜的美女」，使她有「最美趙敏」之稱。

祝緒丹眼睛取勝。（微博圖片）

在同一部劇集中飾演周芷若的祝緒丹亦是大家心中古裝女神之一，雖然她並不是走氣質路線又不是靈動美，只是單純地就是一位外表出眾的大眼睛美女，其眼睛又大又圓非常迷人，於劇集中為宋青書的死落淚一幕最令人難以忘記。因為劇集角色起承轉伏比較大，以致觀眾對她印象深刻，網友紛紛留言：「超級迷人」﹑「有魅力」，對她有讚無彈呀！