向陳綺貞邀歌《節日快樂》訴說寂寞　楊丞琳坦言二人不熟卻聊哭了

楊丞琳明日（16日）便出道20周年，在本月底將推出第11張專輯《刪．拾以後》，專輯名字讀音與「三十以後」相似，以音樂與樂迷分享她在30歲以後、婚後的重整與成長。雖然專輯尚未正式推出，但丞琳持續貼出新歌的預告短片和定照，已讓大家期待不已。而其中一首主打歌《節日快樂》則由丞琳親自邀請陳綺貞出手，除了創作，更首次擔任配唱製作人：「你們聽到的新唱法，都是她發明的！超級厲害！」丞琳更在Instagram的貼文中透露邀歌過程：「還記得那天，我和綺貞約在咖啡廳，坐在靠近門口的位子。這是我們第一天見面，兩個雙子座，非常有效率地，立刻先說重點。」丞琳希望在歌曲裏表現節日的不快樂：「那種寂寞和孤單的滋味。說着說着，我哭了！然後，綺貞也哭了。我們倆明明不熟，卻用眼淚當見面禮，非常真性情～」

《節日快樂》由陳綺貞親自操刀為楊丞琳創作。（Instagram@楊丞琳）

丞琳還透露綺貞開始時很擔心寫不出她要的感覺：「雖然她一直說她會盡力，感覺好像怕我太過期望，甚至說寫不出來會提早告訴我，但我從來沒有懷疑過我的選擇，我就是相信綺貞可以把我的感覺寫出來，並且保有她的風格。」更表示雖然大家都稱綺貞為女神，但其實她本人非常的平易近人。

二人為了合作相約在咖啡廳，想不到第一次便聊到哭了。（Instagram@楊丞琳）

而綺貞也搞笑的在Instagram發文指，《節日快樂》由丞琳所說雖像另類放閃：「這首歌由此時的她唱來，貌似在欺負我們這些單身狗，但人生誰不是無時無刻都得面對孤獨的必須？」同時亦在貼文中感謝丞林的信任：「謝謝她完美詮釋我的歌，還有信任我製作過程的每一個決定。」

《節日快樂》的第一條預告短片。

《節日快樂》的第二條預告短片。