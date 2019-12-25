【SBS歌謠大戰2019】與BTS壓軸出場　TWICE着窩釘裝表演顯野性

韓國SBS大型音樂節目《SBS歌謠大戰》今日（25日）隆重舉行，K-pop偶像ITZY、MAMAMOO、GOT7、NU’EST、SEVENTEEN、GFRIEND、TXT等齊齊送上精彩表演，並由TWICE和BTS防彈少年團擔任壓軸表演嘉賓。

TWICE以新風格向觀眾賀聖誕。（《歌謠大戰》畫面）

TWICE登場時，先獻唱搖滾版《Fancy》，為配合全新風格，八位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛和子瑜穿上皮革窩釘服裝，展現野性一面，其中娜璉更以低胸裝示人，令她倍顯成熟。之後，TWICE換上色彩繽紛連身裙，連續獻唱《Dance the Night Away》、《Yes or Yes》和《Feel Special》，一眾ONCE（TWICE粉絲）和觀眾熱烈為TWICE打氣。

TWICE獻唱搖滾版《Fancy》，穿上皮革窩釘服裝，展現野性一面，圖為娜璉。（《歌謠大戰》畫面）

穿上窩釘服的子瑜依然具氣質。（《歌謠大戰》畫面）

睇下TWICE有幾Rock！

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之後，BTS防彈少年團除了表演今年推出的《Boy With Luv》和《Dionysus》，還獻唱經典人氣歌曲《Mikrokosmos》，台下A.R.M.Y表現非常興奮，將全場氣氛推至高潮，彷彿變成BTS演唱會一樣。防彈少年團完成演出後，《SBS歌謠大戰》圓滿結束。

BTS防彈少年團擔任《SBS歌謠大戰》壓軸嘉賓。（《歌謠大戰》畫面）

重溫BTS表演場面