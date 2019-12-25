【SBS歌謠大戰2019】TWICE化身聖誕女郎成焦點　請夏破格性感搶鏡

一年一度的《SBS歌謠大戰2019》今天（25日）於韓國首爾高尺天空巨蛋舉行，並由AOA雪炫及全炫茂擔任主持。多組人氣歌手包括TWICE、BTS防彈少年團、Apink、GOT7、MAMAMOO和ITZY等都有盛裝出席紅地氈。適逢今天是聖誕節正日，TWICE更化身聖誕女郎現身，成為全場焦點。

TWICE今天以聖誕裝現身紅地氈。（newse）

今年《SBS歌謠大戰》的出席名單可說是星光熠熠，精彩的合作舞台也令粉絲非常期待。未正式開始，以聖誕Look現身紅地氈的TWICE已成為全場焦點。今天TWICE以聖誕女郎裝現身大曬美腿，相信粉絲都感受到濃濃的聖誕氣氛。可是短裙上陣的成員仍被Sana及志效的馴鹿造型搶鏡。戴着圓形鹿鼻出場的Sana更不小心把鹿鼻掉在台上，場面非常搞笑！而少有性感現身的請夏，今天以破格的造型現身紅地氈，大曬姣好身材，為粉絲帶來驚喜。

按圖睇聖誕女郎TWICE：

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請夏以破格的造型成功搶鏡！（The Korea Economic Daily）

不過今天紅地氈上則發生小插曲，以黑白帥氣造型現身的MAMAMOO，當中以白色長褲配高跟鞋的Solar不小心在台上絆倒，跌倒後需要由成員及主持人扶起，幸好未有受傷。而Red Velvet Wendy則在綵排中受傷，官方宣布她將不能參與今天的錄製及直播，現正在醫院接受治療。今晚除了有Jackson王嘉爾及NU’EST JR、子瑜及雪炫等的合作舞台外，不少久未有公開活動的女團如Apink及GFRIEND等都有出席，粉絲必定不能錯過。

更多出席女偶像：

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MAMAMOO Solar不小心在台上絆倒，需由成員扶起。（mksports）

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