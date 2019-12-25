【SBS歌謠大戰2019】子瑜、雪炫曬「絕對領域」　王嘉爾與JR舞鬥

韓國SBS大型音樂節目《SBS歌謠大戰》今日（25日）隆重舉行，K-pop偶像BTS防彈少年團、TWICE、ITZY、MAMAMOO、GOT7等除了表演連場勁歌熱舞外，還與不同歌手合作送上特別舞蹈演出。

《SBS歌謠大戰》連續送上三個歌手合作鬥舞表演，首先出場的是請夏和MAMAMOO的華莎。（《SBS歌謠大戰》畫面）

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《SBS歌謠大戰》第一部份，MAMAMOO的華莎穿上低胸背心出場，與請夏大跳《Mi Gente》，兩位跳得之人鬥舞技，炒熱全場氣氛；之後GOT7香港成員Jackson王嘉爾與NU’EST隊長JR率領一眾舞蹈員表演《Done for Me》，展現王嘉爾和JR的強大氣場；最後，香港人熟悉的K-pop女神，TWICE台灣成員周子瑜和AOA成員雪炫一同表演《Do You?》，兩人除了散發性感魅力，還大曬「絕對領域」，令氣氛更高漲。

之後GOT7香港成員Jackson王嘉爾與NU’EST隊長JR率領一眾舞蹈員表演《Done for Me》。（《SBS歌謠大戰》畫面）

周子瑜和雪炫除了散發性感魅力，還大曬「絕對領域」。（《SBS歌謠大戰》畫面）