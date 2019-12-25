【SBS歌謠大戰2019】Wendy@Red Velvet綵排時盆骨及手腕骨折送院

《SBS歌謠大戰2019》今天（25日）於韓國首爾高尺天空巨蛋舉行，多隊人氣偶像組合都有出席，包括TWICE、BTS防彈少年團、GOT7、MAMAMOO和ITZY等。可是節目未正式開始，Red Velvet Wendy就驚傳彩排受傷，要緊急送院就醫，情況似乎非常嚴重。

今天《SBS歌謠大戰2019》的同時，官方宣布Red Velvet Wendy因在彩排期間受傷，被迫缺席部分預錄及晚上的直播，表示已立即送院就醫，粉絲都非常擔心。根據官方SM娛樂最新消息指，Wendy在除了臉部有傷外，右邊盆骨及手腕都有骨折，正在等待更詳細的醫生報告。原本今天Wendy與Oh My Girl勝熙、GFRIEND銀河和MAMAMOO Solar幾位主唱有合作舞台，亦準備與隊友帶來新歌《Psycho》的首次演出，如今Wendy送院，相信演出將大受影響。

Wendy@Red Velvet彩排受傷，盆骨及手腕骨折。（newse）

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因Wendy在受傷送院，連帶今晚Red Velvet所有成員都要缺席直播，就連Irene和ASTRO車銀優的合作舞台也要臨時取消。幸好Wendy受傷前，Red Velvet已完成新歌《Psycho》的錄影，所以能夠順利公開首次舞台。而直播中，主持人也特別提到Wendy因負傷而送院，希望她能儘快康復。

Red Velvet《Psycho》的首舞台以錄影形式播出。（SBS截圖）

《Psycho》首舞台畫面：