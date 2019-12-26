【妻子的浪漫旅行3】楊千嬅是「地下情」高手　靠一招成功避媒體

過去許多藝人對感情這回事都做到保密到加，在避免被媒體影到任何一點蛛絲馬跡之前，他們都會想盡一切辦法不被發現非常厲害。而身為過來人的楊千嬅近日就在內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》中就大方地同大家分享過去躲避媒體的「秘密戀愛」招數，不禁令人覺得她簡直就是玩「地下情」的高手，獲得不少網友高舉讚賞。

楊千嬅原來是「地下情」高手。（影片截圖）

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就在最新一集節目中，妻子們與嘉賓魏大勛在離開泰國之前就齊齊親自下廚煮大餐，當大家煮完之後就一起享受美食。在此時擔任妻子團團長的謝娜就對楊千嬅與丁子高的戀愛過程非常好奇，直言香港的媒體非常厲害，當時他們是如何躲避媒體的追蹤呢？而楊千嬅就二話不說直言自己在這方面是非常有經驗的，令到在場人士捧腹大笑：「非常有經驗我地下情，我這樣講出來之後，那個辦法就公開了。我記得有一次他媽媽生日，然後他想我們一起去慶祝，我自己戴著假髮﹑戴眼鏡裝那個林亞珍，然後他黏鬍子然後長頭髮，然後一起走在街上沒人發現，真的挺有滿足感。」原來是玩Cosplay成功躲避媒體，絕對是高招高招。不少網友對楊千嬅這個經驗都給予高度讚賞，直言其是高手一名。

原來他們玩Cosplay成功躲避媒體。（影片截圖）

另外，當楊千嬅在分享「秘密戀愛」招數時，節目鏡頭就轉到魏大勛身上，不少網友眼見他聽得認真展現若有所思的樣子，不禁令人覺得難道他想從中學到精髓招數，以備不時之需可以用到。畢竟他同女星楊冪的關係非常撲朔迷離，從今年8月傳出緋聞之後，繼而接二連三被爆出許多疑是戀愛ing的線索，雖然至今二人沒有公開承認相戀，但不少人都已經懷疑他們的關係是不簡單的。

魏大勛若有所思的模樣。（影片截圖）