【愛的迫降】改編自南韓女星真事　編劇朴智恩11年前已撰寫雛形

由孫藝珍、玄彬主演的韓國tvN劇集《愛的迫降》自首播以來便備受好評，幾乎每集都能掀起話題，口碑收視雙豐收。

劇集講述南韓財閥繼承人尹世理（孫藝真飾）因狂風而發生滑翔傘事故，被吹到北韓降落，與在隱藏、守護她的北韓軍官李正赫（玄彬飾）之間的愛情故事。雖然劇情看似有些荒唐而且不可思議，但卻是根據真人真事改編。

編劇朴智恩透露，該劇的創作靈感源自一篇新聞報道，原來早在2008年，曾有一位南韓女星因玩皮划艇時迷失方向，意外漂到了北韓岸邊，並誤與遇到的北韓男子對話，最後被北韓警方追擊後逃跑。事實上，南韓人從海上漂流誤闖北韓的事故並不罕見，亦出現過北韓人漂流到南韓的意外，因此朴智恩以此作為素材，着手收集資料，開始編寫劇本。

劇中的孫藝珍因滑翔傘事故誤入北韓。（Facebook@@tvNDrama）

朴智恩是韓國金牌編劇，曾編寫了《來自星星的你》、《製作人》、《藍色海洋的傳說》等大熱劇集。亦因當時其他劇本先行拍攝，所以《愛的迫降》才被暫時擱置，在11年間經過多次企劃同修改，直到今年才呈現在觀眾面前。

孫藝珍與玄彬俊男靚女的組合吸引大批粉絲觀看劇集。（Facebook@@tvNDrama）

而劇中的北韓元素也相當考究，劇組特別邀請朝鮮語專家擔任顧問，參演的南韓演員都被要求操一口「北韓腔」，甚至還邀請了「脫北者」從事助理編劇，令劇情更加真實，讓觀眾可以更準確地了解北韓生活。同時，劇中孫藝珍因滑翔傘事故被吹到北韓，也是參考了北韓軍事航空專家與脫北特殊部隊人員的意見，並非隨意編撰。

玄彬飾演的北韓軍官帥氣有型。（Facebook@@tvNDrama）